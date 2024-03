Infinix Hot 40: a nova série de smartphones apresenta melhorias significativas pensando nos gamers

A marca Infinix renova seu catálogo com 2 novos smartphones; Infinix HOT 40 PRO e HOT 40i, que se destacam pelo seu excelente desempenho e câmeras para uso diário. Mas também é um dispositivo pensado para quem gosta de jogar (Gamers), um smartphone cheio de ação para melhorar sua experiência de entretenimento móvel, e também para diferentes orçamentos.

Esta nova série (Hot 40) apresenta melhorias significativas no processador, tela, câmera e software. Ao mesmo tempo, mantém sua posição de liderança em carregamento rápido dentro de sua categoria, oferecendo uma experiência rápida, divertida e de entretenimento móvel.

Infinix

"A Série HOT 40 marca o caminho que queremos seguir, destacando-se por suas excepcionais performances e características inovadoras, tudo isso com um design esteticamente impressionante. Encarna a visão da Infinix de oferecer uma experiência de alta qualidade aos nossos usuários, fundindo tecnologia avançada com estilo e praticidade, e tudo a um preço razoável", afirma Summer Yao, diretor de produto da Série HOT na Infinix.

Poder para jogar e se divertir

A SÉRIE HOT 40 foi projetada para oferecer um desempenho excepcional em tarefas do dia a dia, assim como em jogos e entretenimento. O HOT 40 Pro possui uma bateria aprimorada de 5000mAh de longa duração, integrada com a exclusiva solução Power Marathon. Com o modo Ultra Economia de Energia, os usuários podem desfrutar de até 2 horas de tempo de chamada quando a energia da bateria chega a 5%.

O dispositivo também possui a tecnologia Enduring FastCharge de 33W, equipada com controle de temperatura em tempo real. Esta inovadora tecnologia permite aos usuários carregar a bateria de 20% a 75% em apenas 35 minutos, garantindo tanto a segurança quanto a prolongação da vida útil da bateria em até 4 anos.

Infinix

O HOT 40 Pro chega para mudar as regras do jogo, especialmente no mundo dos "Gamers". Equipado com o processador MediaTek Helio G99 octa-core de 6nm, desfrute de jogos ultrarrápidos com nossa taxa de amostragem tátil instantânea de "1200 Hz", 8 vezes mais rápida do que as telas padrão, oferecendo uma resposta instantânea que o mantém nos momentos críticos do jogo.

Além disso, é suportado por um sensor Hard-Gyroscope e o XBOOST Gaming Engine da Infinix, que permite aos usuários adaptar e personalizar seus smartphones para obter um desempenho ideal, essa combinação garante uma experiência de jogo suave e imersiva.

Velocidade e desempenho poderoso

O HOT 40 Pro vem equipado com uma tela FHD+ de 120 Hz, que proporciona uma experiência de uso suave como a seda. Além disso, a SÉRIE HOT 40 introduz o Magic Ring, uma nova função que mantém os usuários informados sem esforço sobre o status do desbloqueio facial, o status de carregamento e chamadas de voz.

Com até 16 GB de memória expansível, o HOT 40 Pro duplica o desempenho da memória física de 8 GB, permitindo tempos de carregamento mais rápidos e a abertura simultânea de até 18 aplicativos. O dispositivo também incorpora a inovadora antena Metamaterial da Infinix, que oferece um desempenho de sinal mais rápido e confiável, com um aumento de velocidade de download de arquivos de 68%, um aumento na intensidade do sinal de 6 dB e uma redução na latência dos jogos de 36%.

Fotos fantásticas e selfies nítidas

À medida que o uso da câmera continua crescendo e sendo uma parte fundamental dos smartphones, o HOT 40 Pro dá um passo à frente com capacidades aprimoradas. Possui uma câmera principal de 108 MP com sensor HM6, que garante imagens nítidas e claras com pixels de 0,64 micrômetros, mesmo após recortá-las. A lente macro de 2 MP é ideal para capturar close-ups de texturas e detalhes intrincados. A câmera frontal aprimorada de 32 MP com IA oferece fotos de grupo e selfies excepcionais, mesmo em condições de pouca luz, graças ao seu flash frontal avançado.

Além disso, o HOT 40 Pro oferece vários modos para capturar fotos e vídeos emocionantes em diferentes ocasiões, incluindo o Modo Retrato Profissional, Sky Remap e Dual View Video, melhorando a experiência fotográfica e videográfica.

Por outro lado, o Infinix HOT 40i possui um processador Unisoc T606 e 4/8GB* de RAM, além de 128/256GB* de armazenamento interno. A tela é LCD de 6,56" com resolução HD+ e uma taxa de atualização de 90 Hz, juntamente com uma frequência de amostragem de toque de 180 Hz. Suas câmeras também são duplas e possui um sensor principal de 50 MP juntamente com um macro de 2MP com IA. Sua bateria tem 5.000 mAh e suporta carregamento de 18W de potência. Possui XOS 13.0 baseado no Android 13.

Infinix

Quanto ao design, a SÉRIE HOT 40 se destaca por sua deslumbrante camada de cristais brilhantes sobre uma textura estrelada. Este design tem um acabamento lustroso que muda de aparência ao refletir a luz de diferentes ângulos.

A Infinix, como marca, reúne características muito apreciadas pelo consumidor latino-americano: um equipamento potente, com um design inovador e com uma ótima relação qualidade-preço.

A hora para podermos fornecer uma revisão aprofundada chegará, mas até agora, o que vimos da proposta da Infinix abre caminho para competir fortemente com outras marcas chinesas presentes em nosso território.

É importante notar que se trata de uma “marca jovem”. Fundada em 2013, a Infinix está comprometida em construir tecnologia de ponta e na moda, projetando dispositivos móveis dinâmicos para criar experiências de vida inteligentes em escala global, por meio de uma combinação de moda + tecnologia. Com um espírito desafiador das regras, as equipes Infinix foram especificamente projetadas para jovens destacados, conectados e comunicados com o mundo.