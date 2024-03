Fizeram de novo: Balenciaga apresenta seus polêmicos tênis Reptile

De partida, os Reptile chamam a atenção pela sua forma pontiaguda, com elementos que nos lembram um sapato saído da ficção científica. Além disso, trata-se de um design complexo, com uma variedade de detalhes, camadas e uma sola técnica, algo que claramente contrasta com a simplicidade dos mocassins Space e a estética esportiva dos Runner. Além disso, eles claramente parecem um réptil, não acham?

Em relação ao seu lançamento, os Reptile seguem a filosofia "see now, buy now" da Balenciaga, que permite aos consumidores comprar as peças imediatamente após sua estreia na passarela.

E caso se estiver se perguntando, a recepção dos Reptile tem sido como a de qualquer novo modelo da Balenciaga: Aplaudida por um segmento e criticada por outros.