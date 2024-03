Cometa maior do que o Monte Everest está vindo em direção à Terra a toda velocidade

Astrônomos, astrofísicos, engenheiros e entusiastas do espaço estão ansiosos pela passagem do cometa 12P/Pons-Brooks, que está se dirigindo rapidamente em direção às proximidades da Terra. Não há a menor possibilidade de colisão com nosso planeta, então não há com o que se preocupar nesse sentido. Ele passará a 232 milhões de quilômetros.

A expectativa dos especialistas em assuntos espaciais é que o cometa 12P/Pons-Brooks poderá ser visto a olho nu em nosso céu. Não é necessário usar ferramentas sofisticadas para apreciar a rocha viajando pelo espaço exterior; embora se as tiverem, obviamente terão um melhor registro do evento astronômico.

Segundo o Muy Interesante, ele é chamado de ‘Cometa Diabo’ devido ao brilho surpreendente que adquiriu em 2023. Os cientistas afirmam que, após uma explosão inesperada, o cometa começou a expelir gás e poeira de forma dramática, o que fez com que sua luz aumentasse cerca de 100 vezes.

No dia 22 de março, o cometa 12P/Pons-Brooks atinge seu brilho máximo. No Chile, poderemos vê-lo do final de março até o início de maio de 2024. Será mais fácil de observar em céus escuros, longe da poluição luminosa das cidades.

Contamos alguns conselhos para que possas observar a passagem do cometa.

Localização: Procure um local com pouca poluição luminosa, como um parque nacional ou uma área rural.

Procure um local com pouca poluição luminosa, como um parque nacional ou uma área rural. Data e hora: O cometa será mais visível após o pôr do sol e antes do amanhecer.

O cometa será mais visível após o pôr do sol e antes do amanhecer. Equipe: Binóculos ou um telescópio ajudarão a ter uma melhor visão do cometa.

Binóculos ou um telescópio ajudarão a ter uma melhor visão do cometa. Aplicações: Use aplicativos de astronomia como Stellarium ou Sky-Map para encontrar a localização do cometa no céu.

É maior que o Monte Everest?

Cientistas que analisaram o tamanho do 12P/Pons-Brooks não encontraram um resultado conclusivo para determinar o seu tamanho. Eles especificam que deveria ter um diâmetro de 35 quilômetros, o que seria quatro vezes maior que o Monte Everest.

Esta será uma oportunidade ideal para detalhar o tamanho exato do asteroide. Ele só voltará a estar tão perto em 2095.