A SpaceX começou a contagem regressiva para um novo lançamento do Starship

Quem persiste, alcança, dizem por aí. A SpaceX fará novamente uma tentativa de lançamento com sua Starship nesta quinta-feira, 14 de março. Após um incidente problemático alguns meses atrás, a nova nave está pronta para decolar, embora ainda precise obter a autorização de voo da Administração Federal de Aviação (FAA).

A empresa aeroespacial liderada por Elon Musk tem grandes ambições, como demonstrado pela sua insistência em alcançar a órbita.

Até agora, a SpaceX já cumpriu uma série de requisitos anteriores, incluindo o encerramento da investigação sobre o voo anterior e a preparação de sua nova nave.

A Starship está se preparando para um voo bem-sucedido

Vamos lembrar que a FAA encerrou sua investigação sobre o segundo voo da Starship no final de fevereiro, aceitando as medidas corretivas propostas pela SpaceX para lidar com os problemas identificados.

Além disso, os avisos correspondentes à aviação no México e nos Estados Unidos já foram emitidos, delimitando o espaço aéreo para o lançamento em datas específicas.

Outra etapa concluída envolve a instalação de um sistema de término de voo (FTS) para garantir a segurança em caso de desvio da trajetória do foguete.

No entanto, a renovação da licença de voo da Starship pela FAA ainda está pendente, um processo que foi complicado por mudanças no plano de voo e pela pressão da SpaceX para acelerar os trâmites burocráticos.

Esta situação levou até o Senado dos Estados Unidos a solicitar uma simplificação dos procedimentos para manter a competitividade frente a rivais internacionais como a China.

Detalhes do lançamento da SpaceX

Mas se tudo correr bem, o lançamento da Starship está agendado para 14 de março a partir das instalações da Starbase perto da Boca Chica Beach, Texas.

Esse marco poderá ser visto ao vivo, já que a empresa programou uma transmissão através do X (rede social anteriormente conhecida como Twitter) para cobrir o grande evento.

A Starship, juntamente com seu propulsor Super Heavy, é o foguete mais alto e poderoso desenvolvido até o momento, projetado para missões de exploração do espaço profundo, cargas pesadas e turismo espacial.

Com dois voos lunares já vendidos e selecionado pela NASA para a missão Artemis 3, o sucesso deste lançamento é fundamental para demonstrar as capacidades orbitais da Starship, e esperamos que assim seja.