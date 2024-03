VÍDEO: Robô sexista operado por Inteligência Artificial toca de forma inapropriada em jornalista

O objetivo da robótica com o desenvolvimento de autômatos humanoides é que sejam quase idênticos a qualquer ser humano. O poder da Inteligência Artificial, com plataformas como ChatGPT e Gemini, tem nos aproximado mais do que nunca desse objetivo. Mas o que acontece quando a base de inspiração para o robô é inadequada? Aqui temos Muhammad, o robô sexista.

Algumas semanas atrás, pudemos conhecer de forma mais pública o alcance desses projetos de robótica no contexto das atividades do Mobile World Congress 2024, onde foram apresentados diferentes tipos de autômatos, com destaque para Ameca.

Ameca Robô movido com IA

Mas, de uma forma geral, observamos uma clara intenção, mais do que em outros anos, de integrar sistemas avançados de Inteligência Artificial como motor para as ações e comportamentos dos robôs. Afinal, essa tecnologia está no ponto mais avançado da história recente.

No entanto, poder articular um sistema que emule o comportamento humano, particularmente o de um homem, não significa necessariamente que isso se traduza em ações éticas e socialmente nobres.

Na história de hoje, compartilhamos como um projeto que parecia abrir as portas do futuro acabou criando um robô que nos lembra o Bender de Futurama.

Muhammad, o robô com Inteligência Artificial, "assedia" jornalista na Arábia Saudita: falha na tecnologia ou erro humano?

Um relatório dos colegas do Business Insider revela os detalhes de um incidente peculiar que ocorreu durante a apresentação do robô humanoide Muhammad no festival DeepFest em Riyadh, Arábia Saudita.

O andróide, considerado o “primeiro robô saudita em forma de homem”, acabou roçando as costas da jornalista Rawya Kassem enquanto ela estava realizando uma entrevista com ele. O incidente acabou se tornando viral.

O vídeo do momento desconfortável se espalhou rapidamente nas redes sociais, gerando um intenso debate sobre a responsabilidade da tecnologia e a segurança dos robôs potencializados pela Inteligência Artificial (IA).

Como podemos observar no material Kassem, da cadeia Al Arabiya, ele estava junto a Muhammad quando este estendeu o braço e roçou lentamente suas costas.

Como qualquer um poderia esperar, a jornalista reagiu com surpresa, olhou fixamente para ele e afastou a mão do seu corpo, enquanto o robô articulava o que parecia ser uma expressão facial.

Em seu momento, QLTYSS, a empresa desenvolvedora do robô, assegurou que Muhammad operava de forma autônoma, sem controle direto de humanos.

Assim, tem sido especulado que foi a IA do autômato que desencadeou o comportamento.

Um pedido padrão durante o evento era manter uma distância prudente do androide, o que não aconteceu no vídeo.

Então, existem muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido. No entanto, seu comportamento ainda é considerado sexista.

“Eu sou Muhammad, o primeiro robô saudita na forma de um homem. Fui fabricado e desenvolvido aqui no Reino da Arábia Saudita como um projeto nacional para demonstrar nossas conquistas no campo da inteligência artificial”, disse o Android Mohammad @qltyss, o primeiro homem bilíngue… pic.twitter.com/SKLgOz3pal — DeepFest (@deepfestai) 4 de março de 2024

É importante destacar que o incidente ocorreu em um país com uma cultura conservadora onde o contato físico entre homens e mulheres não é permitido em público.

Assim, até mesmo alguns usuários em redes sociais especularam que o comportamento do robô poderia ser um reflexo da sociedade saudita.

Infelizmente, QLTYSS não forneceu informações detalhadas sobre o algoritmo que controla Muhammad.

Por esse motivo, não foi possível determinar se o comportamento do robô foi um erro técnico ou uma falha em sua programação.