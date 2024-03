Serena de Sailor Moon se transforma na Mulher Maravilha neste cosplay perfeito

O mundo do cosplay nos presenteia com um crossover inesperado de qualquer ponto de vista. Uma modelo americana une os mundos do anime e da DC Comics ao realizar uma caracterização em que transforma Serena de Sailor Moon na incrível Mulher-Maravilha (Wonder Woman).

A renomada Lisa Mancini é a responsável por esta obra de arte em que cria uma heroína incrivelmente poderosa. A publicação de sua conta no Instagram, onde acumula cerca de 70 mil seguidores, deixa os fãs de quadrinhos e de anime impressionados ao mesmo tempo.

Lisa vestiu o traje da Mulher-Maravilha, da DC Comics. No entanto, sua versão do traje da integrante da Liga da Justiça tem as cores que a Serena, de Sailor Moon, geralmente veste. O penteado é típico da sailor scout e ela complementa o resto do visual com a espada e o escudo da Mulher-Maravilha.

A representação dos dois personagens é brilhante. Para aqueles que não a conhecem, nem mesmo pelos filmes de Gal Gadot, a Mulher-Maravilha é um ícone da DC Comics. Seu nome real é Diana Prince e ela é a viva representação das princesas amazonas.

Ela saiu da ilha de Themyscira e fez sua primeira aparição nas histórias em quadrinhos All Star Comics, em 1941. Ela possui habilidades sobre-humanas que são auxiliadas por braceletes indestrutíveis impressionantes e um laço que a captura e a faz dizer a verdade.

Mujer Maravilla

Enquanto Serena de Sailor Moon, conhecida no Japão como Usagi Tsukino, é a líder das sailor scouts. Ela aparece como uma estudante do ensino médio comum que, em determinado momento, descobre que é nada menos que a reencarnação da princesa da Lua, Sailor Moon.

Serena é conhecida por sua personalidade alegre, desajeitada e compassiva. Seu traje de Sailor Scout inclui uma saia de marinheiro e uma tiara com uma lua crescente.