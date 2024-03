Proteção milionária: este é o bracelete anti-tubarões que Mark Zuckerberg usa

Mark Zuckerberg, CEO da META, é conhecido por seus hábitos e hobbies curiosos. O bilionário criador do Facebook costuma passar suas férias em Kauai, no Havaí, um lugar conhecido pela presença de tubarões, embora pareça não afetá-lo. A razão? Seu bracelete Sharkbanz, um dispositivo projetado para dissuadir os predadores aquáticos.

Além do Sharkbanz, o pai das redes sociais também usa uma prancha de hidrofólio com um design de listras de zebra na parte inferior, baseando-se na teoria de que “os padrões listrados são menos atraentes para os tubarões em comparação com as cores sólidas, que podem ser confundidas com sua presa natural”.