O primeiro usuário que comprou os Apple Vision Pro falou sobre suas impressões

O lançamento do Apple Vision Pro provocou uma onda de reações em todo o mundo no início de fevereiro de 2024. Um mês e 10 dias após serem colocados à venda nas lojas da gigante de Cupertino, o primeiro usuário falou e deu suas impressões sobre os óculos de realidade virtual (VR).

O Dr. Aarish Syed Ishaqi foi o primeiro usuário. Este médico é uma figura reconhecida no mundo das redes sociais. Seu vídeo comprando o primeiro exemplar dos óculos, na loja principal da Apple em Nova York, viralizou através da conta X do veículo de mídia americano, Fortune.

Ishaqi é conhecido por seu fanatismo pelos produtos da Apple. Isso não influencia sua opinião sobre tudo o que ele compra. Quando não gosta de algo, ele diz sem problemas. E esse é o caso das Apple Vision Pro.

O médico, especializado em oncologia, diz que os óculos da Apple representaram um grande avanço para a pesquisa em saúde. No entanto, ele acha que esta primeira versão tem muitos problemas. Ele gosta deles, mas diz que só servem para o lazer.

Portanto, dada a sua funcionalidade limitada, considera os Apple Vision Pro um pouco caros apenas para ver filmes ou desfrutar de um videogame.

"Vale a pena comprá-las?" Perguntaram sobre os óculos. O Dr. Ishaqi disse que "para alguém como eu, sim". No entanto, para o usuário comum, ele não os recomenda.

“Não acho que alguém realmente precise disso. Como mencionei, oferece uma ótima experiência, mas gastar US$4.000 apenas para assistir filmes me parece excessivo. Se a tecnologia se tornar mais acessível e mais leve, e à medida que mais aplicativos forem introduzidos, então fará mais sentido para o consumidor médio e eventualmente todo mundo terá isso”, disse o doc.

Além disso, como parte de sua análise, ele compartilhou as impressões de sua família sobre as Apple Vision Pro. Ele disse que sua irmã as achou um pouco pesadas e que isso causava certo desequilíbrio, algo que também foi comentado por outros usuários.