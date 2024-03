Donald Trump confirma os laços e colaborações que o unem a Elon Musk

Se fizermos uma lista das coisas que Elon Musk e Donald Trump têm em comum, poderíamos passar o dia todo enumerando características. As duas figuras dos negócios e da política dos Estados Unidos dominam (juntas) as manchetes da mídia americana, pois o ex-presidente revela que ajudou o CEO da SpaceX quando estava no auge do poder executivo dos eua.

Donald Trump está se preparando para concorrer à presidência dos Estados Unidos mais uma vez. A Suprema Corte o habilitou a ser candidato e ele lidera as listas do Partido Republicano para competir, até agora, com o atual presidente, Joe Biden.

Durante a já prolongada campanha de Trump rumo à presidência - as eleições são em novembro deste ano - o ex-presidente admite em uma entrevista que, enquanto era o representante do poder executivo, ajudou Elon Musk. Os meios de comunicação americanos se alarmam porque não está claro qual foi essa ajuda específica que o magnata sul-africano recebeu.

Elon Musk e Donald Trump

Foi na corrida espacial que ele lidera junto com a NASA como CEO da SpaceX? Ele recebeu algum benefício ou permissão para que a Tesla Motors possa operar? Donald Trump não deu detalhes sobre o assunto.

Trump diz especificamente: "Tenho sido amigável com ele ao longo dos anos. Ajudei-o quando era presidente. Ajudei-o. Gosto dele". Ele também disse que recentemente se reuniu com Musk, sem ficar claro quais foram os temas discutidos nesse encontro.

Elon Musk e Trump AP (Alex Brandon/AP)

O que significam essas declarações de Donald Trump? O ex-presidente declarou várias vezes que não concorda com carros elétricos, uma das principais iniciativas de Elon Musk através da Tesla. No entanto, o ex-presidente mesmo assim diz que apesar dessa diferença, ambos chegam a um ponto de encontro.

Lembremos que em agosto de 2023, Trump voltou ao Twitter (agora X) depois de ter sido banido pela administração anterior, a de Jack Dorsey. Durante esse período de ausência, o ex-presidente dos Estados Unidos fundou sua própria rede social chamada Truth Social, que na verdade não teve grande relevância.

Assim, essas recentes declarações de Trump, elogiando Musk, podem ser um método de persuasão para que o tio Elon se junte à gestão da rede social de Donald ou uma busca de apoio financeiro para os últimos meses da campanha, que são os mais intensos na corrida presidencial dos Estados Unidos.

Não é uma busca por votos, já que, a julgar pelas postagens de Elon Musk em sua conta do X, o CEO da SpaceX se encarrega de criticar fortemente Joe Biden.