A tecnologia Puma Nitro: os novos e potentes tênis de corrida serão testados em uma maratona

Falta menos de um mês para a segunda edição da Meia Maratona de Viña del Mar, no Chile, um evento esportivo que será realizado no domingo, 7 de abril. Neste contexto, a Puma apresenta um portfólio poderoso de tênis para atender às necessidades de todos os tipos de corredores. Equipadas com a tecnologia Puma Nitro, os modelos Deviate Nitro, Forever Run Nitro, Velocity Nitro 3, Fast-R Nitro 2 e Deviate Elite Nitro oferecem conforto, resistência e tração a cada passo.

"Um dos principais objetivos da marca é continuar a promover a corrida através de eventos esportivos e lançamentos de produtos que atendam às exigências daqueles que desejam praticar esse esporte, tanto em nível amador quanto profissional. Todos os nossos tênis foram cuidadosamente fabricados para melhorar o desempenho dos atletas, combinando tecnologia, estilo e conforto", afirma Jean Paul Duguid, Diretor de Marketing Regional da Puma.

As chaves da tecnologia Nitro

Este amplo catálogo de tênis esportivos se destaca pela sua tecnologia Puma Nitro, que consiste em um sistema de espuma com infusão de nitrogênio na entressola. Seu objetivo é fornecer um máximo retorno de energia e fornecer amortecimento responsivo através de uma combinação de materiais que absorvem e distribuem o impacto do pé contra o solo.

Hoje, a Puma traz a renovação do seu tênis Velocity Nitro em sua terceira versão. Um tênis perfeito para os seus primeiros desafios, oferecendo mais amortecimento e maior capacidade de resposta ao correr do que a versão anterior.

A inovação e o desempenho são os pilares fundamentais de cada um desses modelos de tênis de corrida. Projetados para todos os níveis e estilos de corredores, eles combinam tecnologia de ponta com um estilo moderno e sofisticado. Você pode encontrá-los nas lojas Puma ou no site.

Sobre a Meia Maratona de Viña del Mar

A Meia Maratona de Viña del Mar 2024 será realizada no domingo, 7 de abril, e oferecerá duas distâncias: 5 e 21K. Os participantes receberão a camiseta oficial da Puma no evento de entrega dos kits, que será realizado no Mall Marina Arauco no sábado, 6 de abril.

A pré-venda geral já está esgotada. No entanto, você ainda pode obter mais informações e se inscrever em maratonvina.cl.