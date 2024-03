A NASA apresenta o trio de robôs que viajará para a Lua no projeto Artemis

A Agência Espacial da NASA continua firme em seu objetivo de levar a humanidade de volta à Lua com suas missões tripuladas Artemis. Será um momento histórico de grande impacto com alguns elementos que não devemos perder de vista.

Já passou mais de meio século desde a primeira vez que o ser humano chegou à Lua quando a tripulação deste projeto pisar novamente no solo do astro satélite. Isso é emocionante, mas tem muitos aspectos que merecem reflexão e análise profunda.

Logo da NASA CADRE (LaserLens/Getty Images)

Uma vez que, ao longo destas décadas, a tecnologia avançou enormemente em algumas áreas, as missões Artemis da NASA não só chegarão mais equipadas e preparadas do que aconteceu com Neil Armstrong, mas será possível documentar tudo melhor.

É aqui que entram os robôs do CADRE, uma série de rovers que viajarão primeiro e serão de grande ajuda como suporte para os astronautas uma vez que chegarem à Lua. Durante alguns meses se sabia sobre sua existência, mas os detalhes finais oficiais sobre eles eram desconhecidos.

Agora é a hora de descobrir tudo sobre essas criações robóticas que parecem destinadas a se tornarem protagonistas e mascotes do projeto Artemis.

Conheça os mini rovers lunares CADRE da NASA: uma equipe espacial de robôs em miniatura prontos para explorar a Lua

A NASA, através do site oficial do seu Jet Propulsion Laboratory (JPL), finalmente revelou todos os detalhes sobre as fases finais do seu projeto de exploração lunar com o desenvolvimento de um trio de mini rovers chamado CADRE.

Essas siglas derivam da explicação de sua própria função: Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration ou Exploração Robótica Distribuída Autônoma Cooperativa. Esses pequenos robôs espaciais, do tamanho de apenas uma maleta de mão, trabalharão em equipe para mapear a superfície lunar e testar a viabilidade da exploração robótica em grupo para futuras missões.

Desenvolvidos no JPL da NASA, os rovers CADRE são projetados para operar de forma autônoma, mas compartilham dados entre si para maximizar a eficiência e a cobertura do terreno. Em outras palavras, sim, são um rover de exploração tradicional, mas também integram funções de um robô autônomo.

Imagem: NASA | CADRE

Durante um dia lunar, equivalente a duas semanas terrestres, esses robôs realizarão um mapeamento detalhado da superfície lunar, utilizando um radar para obter informações do subsolo. Isso será de grande ajuda para a tripulação do Artemis em futuras explorações tripuladas.

Antes do seu lançamento, os rovers CADRE estão passando por uma série de testes rigorosos para garantir a sua resistência às condições extremas do espaço.

Estes testes incluem a simulação do vácuo do espaço, temperaturas extremas, avanço em superfícies escorregadias, avaliação da capacidade dos rovers de navegar em terrenos diferentes e manter a formação mesmo com pouca bateria e até mesmo vibrações intensas semelhantes às do lançamento de um foguete.

NASA Projeto Artemis (Especial/Ricardo Vázquez Santiago)

"É muito estressante testemunhar os testes. Utilizamos componentes comerciais cuidadosamente selecionados, e embora esperemos que funcionem, sempre há alguma incerteza. Felizmente, todos os testes foram um sucesso até agora."

É o que revela Guy Zohar, diretor do sistema de voo do projeto CADRE no JPL. E embora tudo esteja indo conforme o planejado, ainda há muito a percorrer.

Os mini rovers CADRE serão lançados para a Lua a bordo da missão Intuitive Machines IM-3, programada para o início de 2024.

Se não houver incidentes maiores, os rovers CADRE podem se tornar uma referência para o futuro da história da exploração espacial.