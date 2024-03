A despedida de um gigante: o Taringa! será desligado após duas décadas de histórias

Taringa foi criada em 8 de junho de 2004 e infelizmente não estará ativa para celebrar seu vigésimo aniversário. Um dos sites mais emblemáticos da América Latina irá encerrar definitivamente em 24 de março.

A plataforma, também conhecida como Taringa!, conseguiu ficar ativa por quase vinte anos na web. Nasceu na Argentina, literalmente sob a liderança de um estudante do ensino médio, e depois foi comprada por Alberto Nakayama e pelos irmãos Matías e Hernán Botbol.

Vários anos depois, em 2019, o Taringa foi adquirido pela empresa especializada em blockchain IOV Labs, que decidiu dar um novo rumo à rede social e transformá-la em uma web3. Posteriormente, lançaram seu aplicativo onde prometiam monetizar os memes, mas aquilo não foi suficiente para salvar a empresa.

Ainda crias memes para as redes sociais sem ganhar nada? Convido-te para o novo app do @taringa lá poderás monetizar os memes que fazes e assim poupar para o GTA VI. Abro o tópico para explicar melhor a dinâmica em #Taringa pic.twitter.com/HHzD5THZRJ — Jose Manuel (@Geeklania) 5 de dezembro de 2023

O Taringa se despede quase 20 anos após o seu lançamento.

Num comunicado emocionante, os fundadores do Taringa expressaram seu orgulho por terem criado uma comunidade onde a liberdade de expressão prevaleceu, gerando centenas de milhares de histórias, memes e momentos únicos.

“20 anos de história não é uma conquista da qual qualquer site, plataforma ou comunidade possa se orgulhar. (...) Podem nos chamar de nerds, ácidos, insuportáveis, antissociais e o que mais quiserem. Mas fizemos história e isso ninguém poderá negar jamais,” expressaram em um post de seu perfil pessoal.

E acrescentaram: "Os motivos são tão simples quanto difíceis de aceitar. Com a mudança de tendências dos últimos anos em relação às redes sociais, o Taringa! projetou um produto que buscava o que outras plataformas não podiam alcançar, um espaço de liberdade onde o conteúdo pudesse ser monetizado. No entanto, devido às condições do mercado e à competitividade das redes sociais, esse sonho foi frustrado".

Assim, a decisão de fechar surge em um contexto em que o mundo está em constante atualização e as redes sociais mudam de acordo com a tendência da moda. Embora tenham aceitado o desafio da modernidade, o mercado e a concorrência não foram favoráveis ​​para mantê-los relevantes.

Foram-se os dias do início dos anos 2000, quando o Taringa! se posicionava como uma das plataformas digitais mais visitadas na hispanoamérica, chegando a ser a segunda rede social mais popular na Argentina e a terceira na América Latina entre 2013 e 2014, de acordo com a comScore.

No entanto, como centenas de mensagens dizem em sua postagem de despedida: "Voe alto Taringa!", "Obrigado e até logo T!".