Por que Tobal No.1, jogo de Akira Toriyama, parou de ser lançado no Playstation?

Dragon Ball será sempre a obra-prima de Akira Toriyama. Isso é algo que qualquer pessoa que conheceu o trabalho do sensei em vida sabe. Mas isso não significa que sua criatividade estava limitada às aventuras de Goku e o resto dos Guerreiros Z. O mangaká japonês teve um papel importante no mundo dos videogames, e Tobal No.1 foi parte desse impulso nesse tipo de entretenimento.

Tobal No. 1, para aqueles que não conhecem, é um jogo de luta desenvolvido pela DreamFactory e publicado pela Squaresoft para o PlayStation em 1996.

Foi o primeiro título da DreamFactory e o primeiro jogo da Squaresoft em um console de CD. As aventuras se passam no ano de 2048 em um planeta fictício chamado Tobal, que possui grandes depósitos de Molmoran, um mineral que pode ser usado como fonte de energia.

O 98º torneio do planeta, onde você vive batalhas e combates brutais, é realizado para determinar quem tem os direitos sobre o mineral. Uma série de humanos e alienígenas competem pelo título.

A simples descrição fala de um sucesso retumbante. E embora o videogame seja muito conhecido entre os fãs de Dragon Ball e de Akira Toriyama, não continuou sendo lançado para os consoles que vieram depois do Sony PlayStation 1.

O videogame tinha combate e modo história, ideal para qualquer fã de lutas com objetivos. No entanto, infelizmente não teve o impacto que o estúdio DreamFactory esperava.

O reconhecimento das pessoas fez com que uma espécie de compilação para PlayStation 2 chamada Tobal Collection surgisse. Mas logo em seguida apareceu Final Fantasy, publicado pela Squaresoft, que atraiu toda a atenção, deixando de lado o resto dos títulos.

Akira Toriyama (1955-2024) teve muitos personagens no mundo dos videogames, além de seu extenso trabalho no mangá, com Dragon Ball como sua obra de destaque. Ele deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento e influenciou pelo menos três gerações diferentes.