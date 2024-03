O ator de Goku em Dragon Ball Evolution homenageia Akira Toriyama

Dragon Ball Evolution causou um dano que até agora tem sido irreparável para os fãs da obra de Akira Toriyama. E embora a realidade seja que existem adaptações muito piores, a expectativa gerada por este filme fez com que a queda fosse muito pior.

O que não esperávamos era que o próprio protagonista do filme, Justin Chatwin, intérprete de Goku, tenha aceitado a mensagem de condolências para Akira Toriyama.

De acordo com uma análise do Anime Trends, Justin postou uma mensagem nas redes sociais se despedindo de Akira Toriyama, após saber que ele faleceu em 1º de março.

"Descanse em paz, irmão, lamento que tenhamos estragado tanto essa adaptação", disse Chatwin.

Justin Chatwin

No já distante 2009, a Big Screen Productions, 20th Century Fox, com direção de James Wong, produção de Stephen Chow e roteiro de Ben Ramsey, decidiram lançar nos cinemas Dragon Ball Evolution, o único e lamentável filme de ação ao vivo de Dragon Ball feito em Hollywood. Repudiado, odiado e detestado pelos fãs.

Na memória ficou a interpretação de Justin Chatwin como um estranho Goku e também a de James Marsters como Piccolo, o vilão daquele filme. Curiosamente, o ator californiano disse que sempre soube que o filme seria um fracasso.

Marsters reconheceu que desde o primeiro dia houve problemas nas filmagens do filme: "Me disseram que era um filme de 120 milhões com Stephen Chow produzindo, e Stephen Chow é o diretor de Kung Fusion e Shaolin Soccer, filmes simplesmente incríveis. São divertidos, violentos, assustadores... Tudo o que você precisaria para fazer Dragon Ball funcionar".

De um ponto de vista pessoal, ele adicionou: "Dragon Ball Z foi importante para mim como pai, então fiquei muito interessado quando me deram o papel (de Piccolo)".

O pior estava por vir: "E de repente chego a Durango, México, e é um filme de 30 milhões no qual Stephen Chow está sozinho no papel para nos enganar e nos levar para o deserto. Nem sequer querem pagar para que o dublê se caracterize como eu, então nunca o usaram".

“Apenas se dedicaron a me colocar cabos. Ainda tenho uma clavícula machucada por causa das filmagens, foi muito desagradável. Mas mesmo assim, queria que pelo menos meu filho gostasse do meu papel”, expressou o ator.