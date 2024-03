Elon Musk anuncia sua jogada mestra na guerra da inteligência artificial: Grok será Open Source

A luta pelo primeiro lugar na indústria de inteligência artificial é notícia todos os dias. Recentemente, vimos como começava uma batalha legal entre Elon Musk e seus ex-colegas da OpenAI, a empresa-mãe do ChatGPT. E agora, seremos testemunhas de um novo marco na era tecnológica, pois o bilionário sul-africano anunciou que abrirá sua IA Grok como Open Source ainda esta semana.

Esta semana, @xAI vai abrir o Grok como open source — Elon Musk (@elonmusk) 11 de março de 2024

Pode não parecer tão transcendental, mas é um movimento estratégico dentro da intensa competição no mundo da inteligência artificial. Após desencadear a batalha legal com a empresa de Sam Altman, o também CEO da Tesla e SpaceX teve que fazer um movimento.

E o que poderia ser melhor do que fazer isso com a xAI, sua startup fundada em julho de 2023, que atualmente oferece o Grok como parte de seus serviços premium para a X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter.

Imagem: X | xAI: Grok

Grok é lançado como Open Source

A transição de Grok para Open Source, de acordo com Musk, busca potencializar seu uso e desenvolvimento dentro da comunidade tecnológica.

No entanto, ainda há detalhes a serem esclarecidos de sua parte. Por exemplo, saber o alcance desta abertura e a licença específica sob a qual o código será liberado.

Algo que está claro é que esta abertura não é do nada, já que se enquadra no meio da demanda criada por Musk para OpenAI, na qual acusa que a empresa de Sam Altman se desviou de sua missão original para focar em lucrar com seus serviços.

Claro que a OpenAI respondeu publicamente à controvérsia, e revelou antigos e-mails com Musk nos quais o magnata os instigava a gerar mais recursos e até mesmo a ser adquirida pela Tesla para garantir o futuro de suas finanças e assumir o controle total da empresa ChatGPT.

A estratégia de Elon Musk funcionará? Apesar de todos os seus esforços para tornar a inteligência artificial popular, Grok não foi tão bem recebida quando comparada a outros modelos de IA, como o GPT-4, Copilot ou Gemini. Embora a IA do bilionário se destaque por seu tom mais sarcástico, até o momento não se destacou por sua inovação ou capacidade de resposta.

Vamos ver se agora, como uma ferramenta de código aberto, consegue se posicionar neste mundo competitivo da inteligência artificial e se destacar como um concorrente digno.