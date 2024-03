Cosplay vs. Fan Art: Dragon Ball entra em duelo com esses tributos em homenagem a Videl

Todo fã sério de Dragon Ball em algum momento de sua vida deveria se fazer uma pergunta que, a esta altura, nos parece inevitável: O que é melhor? Uma Fan Art ou uma sessão cosplay de Videl? Pode parecer algo muito lúdico ou até mesmo ocioso, mas a questão abre um panorama interessante para análise.

Em todo o mundo ainda estamos de luto pelo ocorrido com a morte do lendário mestre Akira Toriyama e estamos passando pelo momento de revisitar alguns dos momentos mais emblemáticos de sua carreira, visitando também algumas declarações pouco conhecidas do artista.

Akira Toriyama Criador de Dragon Ball |

Mas como parte deste processo de luto, é importante retomar o caminho e admirar as sequelas de sua obra entre a comunidade, é aí onde sua verdadeira transcendência reside. Qual a melhor maneira de mantê-lo presente do que admirar o que ele gerou dentro da cultura popular?

Recentemente, tivemos a ideia aqui no FayerWayer de fazer uma comparação de Cosplay vs. Fan Art em torno de um dos personagens secundários mais homenageados da DC Comics, Mera de Aquaman.

Acreditamos que é um bom momento para fazer o mesmo com uma garota do elenco secundário da era Z que também recebeu muita atenção em ambos os formatos.

Dragon Ball | Cosplay vs. Fan Art

Qual é melhor, o cosplay ou o fan art da Videl de Dragon Ball? A resposta é tão subjetiva quanto a própria interpretação do personagem. Alguns preferem a expressão artística através do desenho, pintura ou escultura, capturando a essência dela em uma tela física, digital ou uma figura tridimensional.

Por outro lado, temos aqueles que optam por dar vida ao personagem, incorporando seu espírito e físico na complexa arte do cosplay, que ganha vida em convenções, eventos e especialmente em redes sociais como o Instagram. Hoje compartilhamos alguns casos que encontramos para que você mesmo, leitor, avalie.

Começamos com o caso da conta de @ilha_dosanimes, administrada por dois artistas, Leandro e Luana, que reúne uma quantidade impressionante de Fan Arts dedicadas a várias franquias de anime de todas as décadas. Eles recentemente compartilharam uma impressionante peça de Fan Art dedicada a Videl:

Em contraste, temos a modelo mexicana Elia Fery, com 70.900 seguidores no Instagram e mais de 130 mil no TikTok, que nos encanta desta vez com um tributo impressionante a Videl de Dragon Ball, destacando claramente as diferenças entre ambos os formatos de expressão:

Como resposta do outro lado, temos o grande Salva Makoto, cujo trabalho temos elogiado várias vezes. Ele é um dos expoentes mais icônicos do Fan Art na América Latina e no ano passado não pôde evitar fundir esse personagem com o filme Flash da DC, resultando em uma homenagem curiosa a Videl:

Como encerramento, temos a bela modelo, cosplayer e cantora Elia Fery. Com seu cabelo curto, camisetas roxas, além da branca e shorts pretos, coroado pelo detalhe de seu calçado, ela nos presenteia com um tributo cosplay memorável:

A decisão final está nas mãos do leitor. Mas para quem escreve esta nota, a batalha entre Cosplay e Fan Art foi vencida, em geral, pelo cosplay.