AI Explorer: um explorador de ficheiros com inteligência artificial para o Windows 11

A corrida pela inteligência artificial está mais ativa do que nunca, com empresas como OpenAI ou Google liderando. Também se destaca a Microsoft, a empresa fundada por Bill Gates e que está avançando a passos largos em direção à integração total da IA no Windows 11.

O sistema operacional busca transformar a forma como os usuários interagem atualmente. Já prometeu incorporar uma tecla de IA em seu hardware, e já está planejando novas atualizações para introduzir essa tecnologia em seu sistema de navegação e exploração de arquivos.

O Windows 11 lança o AI Explorer

Com o lançamento de dispositivos como o Surface Pro 10 e o Surface Laptop 6, a Microsoft introduzirá um conjunto de novas funcionalidades baseadas em inteligência artificial, marcando um antes e um depois na forma como conhecíamos o Windows.

Neste caso, o lançamento do AI Explorer promete ser uma revolução. A razão? É um explorador de arquivos avançado criado para facilitar a busca e gestão de documentos, conversas e/ou arquivos de forma intuitiva.

De acordo com fontes do Windows Central e conforme replicado por meios internacionais, este navegador baseado em inteligência artificial se tornará um componente fundamental para o Windows 11 e estará disponível para todos os dispositivos compatíveis a partir do segundo semestre de 2024.

Já se antecipa que o AI Explorer, descrito como um 'Copilot avançado' do Windows, terá uma função de histórico, permitindo assim aos usuários encontrar exatamente o que precisam. Além disso, será capaz de contextualizar a informação, sugerindo documentos e aplicativos relacionados às palavras-chave que podem ser úteis.

Além disso, ao abrir um aplicativo através do AI Explorer, a função fornecerá sugestões sobre a ferramenta mais adequada para trabalhar com o arquivo em questão, otimizando assim a produtividade.

“Os primeiros PCs com IA da Microsoft serão reveladas em 21 de março, antes das funções de IA do Windows 11 de próxima geração que chegarão neste outono”, afirmou o Windows Central.