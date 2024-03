A Apple cedeu à pressão da União Europeia e a Epic Games terá sua própria loja de aplicativos

Numa reviravolta surpreendente, a Apple anunciou que permitirá à Epic Games ter sua própria loja de aplicativos no iOS na Europa. Essa decisão vem depois de funcionários da União Europeia expressarem sua intenção de investigar a proibição imposta pela empresa tecnológica.

A Epic Games desafia o controle da Apple e do Google

A batalha entre a Epic Games e as gigantes tecnológicas Google e Apple tem estado em curso por vários anos, com a Epic buscando contornar o controle de compras dentro do aplicativo nas plataformas dessas empresas. Em 2020, tanto o Google quanto a Apple removeram o Fortnite de suas lojas online depois que a Epic implementou um sistema de compra de moeda no jogo que contornava seus sistemas de pagamento integrados.

A decisão da Apple de permitir que a Epic Games tenha sua própria loja de aplicativos no iOS na Europa é uma resposta à pressão da União Europeia, que anunciou que investigaria a proibição imposta pela empresa de tecnologia. Essa medida marca uma mudança significativa na política da Apple e pode ter implicações importantes para o futuro do ecossistema de aplicativos em seus dispositivos.

