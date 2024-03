Omni Ring: o anel inteligente para saúde e bem-estar que já está disponível

No Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, foram apresentadas novidades sobre vários dispositivos, onde os “anéis inteligentes” se destacaram. Por um lado, a Samsung mostrou um protótipo do seu Galaxy Ring e, por outro lado, a Honor indicou que também tem um em desenvolvimento. E se disséssemos que já existe um anel disponível no mercado, a um preço acessível e muito completo? Estamos falando do Omni Ring da Kinegun.

A Kinegun, uma empresa especializada em dispositivos tecnológicos de saúde, o apresenta como “o anel inteligente para saúde e bem-estar”, é nessa área que esse dispositivo se destaca. Tivemos a oportunidade de testá-lo por 2 semanas com uso contínuo e, ao avaliá-lo, é preciso ser justo: não tivemos nenhum problema e o dispositivo superou as expectativas. Vamos aos detalhes.

Primeira abordagem: apresentação luxuosa e dispositivo prático

A embalagem do dispositivo é extremamente elegante. Se estiver pensando neste anel como um presente, ficará perfeito. Uma caixa preta com letras metalizadas em cobre dão-lhe um toque único. Ao abrir a caixa, encontrará uma caixa de plástico que parece muito sólida. Não é apenas a caixa do anel, mas também do seu carregador.

Esta caixa tem entrada USB-C, vale ressaltar que vem com um cabo incluso. Através da caixa, o anel carrega muito rápido e a carga dura bastante: uma semana sem problemas. A ideia é que até durma com o anel, pois possui funções de higiene do sono das quais falaremos mais adiante.

O design é simples, mas muito elegante, o que o torna compatível com qualquer estilo. A própria Kinegun nos recomendou usá-lo no dedo indicador para medições mais precisas, então pedimos o tamanho 9. Um ponto importante é que você deve conhecer o seu tamanho de anel. Não sabe qual é? Você pode medir o seu dedo com uma fita métrica e encontrar tutoriais na internet sobre como obter o seu tamanho de anel em milímetros.

Início: como vincular e o que encontramos no aplicativo (Parte 1)

Mas voltando ao anel, a primeira coisa que você deve fazer é localizá-lo com seu smartphone para conectá-lo: isso é feito através de bluetooth. Para isso, é vital que o anel esteja ligado, então certifique-se de deixá-lo carregando em sua caixa, conectado via USB-C por um tempo.

Na caixa do dispositivo, você encontrará um código QR que lhe dará acesso ao aplicativo do anel: antes de tudo, baixe e instale o aplicativo. Uma vez dentro dele, siga o passo a passo e emparelhe seu anel.

Nossa primeira impressão é que o aplicativo e a sincronização do anel funcionam muito bem. Além disso, você pode configurar com que frequência deseja sincronizar informações ou solicitar que o façam imediatamente. O aplicativo é intuitivo o suficiente para que você possa usá-lo perfeitamente com um conhecimento tecnológico básico. Medição de passos, frequência cardíaca, sono e mais, vamos revisar em detalhes.

Mais detalhes do aplicativo: é bastante completo (Parte 2)

Como mencionamos, o aplicativo é bastante completo. O dispositivo mede muitas coisas que antes eram medidas por smartwatches ou smartbands: agora todas essas informações vêm do seu dedo com um pequeno anel: impressionante. Que informações o Omni Ring nos fornece?

Bastante, iremos detalhando em uma lista. Mas o principal é que essas informações são exibidas em gráficos organizados no aplicativo. Assim, você poderá acompanhar os dados ao longo de cada dia, semana, mês ou ano. Você poderá ver claramente seus progressos ou áreas em que precisa prestar atenção.

O Omni Ring é uma maravilha da tecnologia para o bem-estar, pois, entre outras funções, oferece o primeiro sistema de avaliação de risco de desenvolver diabetes de forma não invasiva do mundo, impulsionado pela inteligência artificial. Este elegante dispositivo monitora continuamente sua frequência cardíaca, oxigênio no sangue, temperatura corporal, variabilidade do ritmo cardíaco, níveis de estresse, glicose no sangue e VO2 MAX, mantendo você um passo à frente no cuidado com sua saúde.

Principais Características:

Avaliação de Risco Diabético com IA : Utilizando inteligência artificial, o anel Omni fornece uma avaliação não invasiva do risco diabético, o que representa um avanço significativo no cuidado preventivo da saúde.

: Utilizando inteligência artificial, o anel Omni fornece uma avaliação não invasiva do risco diabético, o que representa um avanço significativo no cuidado preventivo da saúde. Rastreamento de Saúde 24/7 : Monitoramento contínuo de frequência cardíaca, temperatura corporal, HRV e níveis de estresse.

: Monitoramento contínuo de frequência cardíaca, temperatura corporal, HRV e níveis de estresse. Vários Modos Esportivos : 54 tipos de monitorização multiesportivo para registar a frequência cardíaca durante o exercício, passos, distância, calorias, etc.

: 54 tipos de monitorização multiesportivo para registar a frequência cardíaca durante o exercício, passos, distância, calorias, etc. Resistência à Água 5 ATM : Projetado para resistir a condições aquáticas, ideal para nadar, mergulhar ou simplesmente caminhar sob a chuva.

: Projetado para resistir a condições aquáticas, ideal para nadar, mergulhar ou simplesmente caminhar sob a chuva. Sensor de Oxigênio no Sangue : Monitorização dos níveis de oxigênio, vital para otimizar o treinamento e bem-estar diário.

: Monitorização dos níveis de oxigênio, vital para otimizar o treinamento e bem-estar diário. Design Elegante e Confortável : Um acessório moderno e ergonômico que se adapta perfeitamente a qualquer estilo de vida.

: Um acessório moderno e ergonômico que se adapta perfeitamente a qualquer estilo de vida. Características relacionadas ao bom sono: O Omni Ring registra a atividade enquanto você dorme.

O Omni Ring registra a atividade enquanto você dorme. Em relação ao sono, fornece: Gráfico de sono diário/semanal/mensal (soneca, acordado, REM, sono leve, sono profundo)· Estatísticas do tempo total dormido· Duração do sono, eficiência do sono, latência do sono, pontuação do sono· Média da frequência cardíaca durante o sono e SpO2 para monitorar a saúde cardíaca durante o sono· Relatório de qualidade do sono com resumo e dicas. Configuração de metas de sono personalizadas para motivar bons hábitos de sono.

Outros extras que tornam o Onmi Ring um grande anel inteligente

Insistimos que o mais notável é a IA aplicada à saúde: é sem dúvida o primeiro anel inteligente do mundo que oferece uma avaliação de risco diabético não invasiva, ajudando você a tomar medidas proativas para sua saúde.

Além disso, após as duas semanas de teste, podemos destacar que fornece dados precisos graças à inteligência artificial e sensores de última geração. Um detalhe não menos importante é que não é apenas um dispositivo de rastreamento, mas sim um dispositivo que estará com você dia e noite sem que você perceba, com um design premium. Mesmo que pareça exagerado: é "Omni" presente.

O Omni ring é mais do que um rastreador de atividades; é um poderoso aliado na sua busca por um estilo de vida equilibrado e saudável, oferecendo uma visão abrangente do seu bem-estar físico e mental. Além disso, possui uma construção e resistência ótimas: fabricado em titânio, possui resistência à água 5 ATM e um design confortável.

Compatibilidade e disponibilidade

O Omni Ring é compatível tanto com iPhone IOS quanto com Android. A grande vantagem em relação à concorrência é que o dispositivo tem disponibilidade imediata. Você pode saber mais sobre o equipamento em www.kinegun.cl. Seu valor é próximo de 200 dólares.