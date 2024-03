Warner Bros anuncia que tomara medidas contra aqueles que compartilham as senhas do Max

Compartilhar senhas de serviços de streaming será completamente proibido em absolutamente todas as plataformas. Netflix e Disney+ foram as primeiras a anunciar o fim dessa prática desde o final de 2022 e início de 2023. E agora se junta a eles Max, aplicativo que conhecíamos anteriormente como HBO Max.

Max, a plataforma de streaming lançada há alguns dias, possui 37.000 horas de programação - o dobro do que oferecia o HBO Max - e possui uma ampla variedade de gêneros e formatos que podem ser encontrados em 17 categorias, desde séries de ficção, passando por filmes de super-heróis, documentários, animes e muito mais.

Entre os novos espaços que se somam estão Discovery, Discovery Home & Health, ID e Discovery Kids. Também oferece filmes de estúdios como Sony Pictures e NBC Universal, além de importantes premiações, torneios esportivos e produções originais locais.

Plataforma de Max Streaming

O fato de ter adicionado essa enorme quantidade de conteúdo vem com letras miúdas. A empresa não permitirá que uma conta seja usada por 37 pessoas localizadas em 37 partes diferentes do mundo. Cada pessoa deve ter sua própria conta e o grupo familiar deve ter as identificações ID necessárias para funcionar sem custo adicional.

O responsável por advertir o que está por vir para Max foi o CEO da Warner Bros. Discovery, JB Perrette. Durante a Conferência de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações de 2024 da Morgan Stanley na segunda-feira, ele disse que em breve as pessoas começarão a receber e-mails com avisos para aqueles que compartilham senhas.

Na teoria, a medida não será implementada em 2024. Estão se preparando para não pegar ninguém de surpresa e começar com essa nova modalidade em 2025.