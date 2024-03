Por meio da teoria da relatividade de Einstein físico cria laser para viajar no tempo

Viagem no tempo Fluxo temporal

É possível viajar para o passado ou para o futuro? Ronald Mallett, um físico americano com raízes africanas, afirma ter resolvido a Teoria Geral da Relatividade de Einstein e, com isso, a forma de viajar no tempo através de anéis de laser.

Ronald Mallett, professor de física da Universidade de Connecticut, é o impulsionador da teoria dos anéis de laser. Segundo o experiente físico, um loop de laser giratório pode dobrar o tempo de forma contínua.

Mallet considera que pode gerar um campo gravitacional que conduza à criação de laços temporais, permitindo viajar para o passado.

Motivado pela morte de seu pai quando era criança e sua fascinação pela ficção científica, Mallet embarcou na ambiciosa missão de construir uma máquina do tempo que lhe permita viajar para o passado.

O trabalho dele se baseia na teoria da relatividade geral de Einstein, que propõe que o espaço-tempo é uma estrutura flexível que pode ser deformada pela gravidade. Mallet acredita que uma máquina do tempo poderia ser construída usando um cilindro de luz giratório. Este cilindro criaria um campo gravitacional forte o suficiente para curvar o espaço-tempo e permitir a viagem no tempo.

Viagem no tempo Túnel temporal

Mallett projetou um protótipo de máquina do tempo que consiste em um anel de lasers giratórios. Embora ainda esteja em desenvolvimento, este protótipo poderia ser a base para uma máquina do tempo funcional no futuro.

O trabalho dele recebeu críticas de alguns cientistas, que consideram suas ideias pouco realistas e impossíveis de alcançar. No entanto, Mallet continua sua pesquisa e está convencido de que a viagem no tempo é possível.

“Não estou tentando construir uma máquina do tempo para mudar o passado”, disse Mallett em entrevistas. “Apenas quero vê-lo e entendê-lo melhor”.