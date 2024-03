Eclipses, lua vermelha e a passagem de um cometa perto da Terra em março

O terceiro mês de 2024 está repleto de eventos astronômicos que podemos desfrutar a olho nu em nosso firmamento. Por isso, se você é um entusiasta do espaço e se maravilha com os espetáculos do cosmos, preste atenção em tudo o que março traz, pois vem com uma lua avermelhada, resultado de um leve eclipse e da passagem de um cometa próximo às fronteiras da Terra.

O mês astronômico começa em 10 de março com a Lua nova. Devido à previsão de céus limpos, é ideal para os fotógrafos obterem capturas impressionantes de nosso satélite natural.

No dia 14 deste mês, a Lua, que estará em sua fase crescente, estará perto do aglomerado das Plêiades, um grupo de mais de 3.000 estrelas que na Terra são conhecidas como "As 7 irmãs", que serão vistas brilhantes em nossos céus, de acordo com o Bio Bio.

Estrelas Pleiades (Wirestock en Freepik)

No dia 20 deste mesmo mês ocorre o equinócio de outono (para o sul) e de primavera (para o norte). Na Terra, tanto o dia quanto a noite terão exatamente a mesma duração.

No dia 22 de março, o cometa 12P/Pons-Brooks atinge seu brilho máximo. No Brasil, poderemos vê-lo do final de março até o início de maio de 2024. Será mais fácil de observar em céus escuros, longe da poluição luminosa das cidades.

Contamos alguns conselhos para que possas observar a passagem do cometa.

Localização: Procure um local com pouca poluição luminosa, como um parque nacional ou uma área rural.

Procure um local com pouca poluição luminosa, como um parque nacional ou uma área rural. Data e hora: O cometa será mais visível após o pôr do sol e antes do amanhecer.

O cometa será mais visível após o pôr do sol e antes do amanhecer. Equipa: Binóculos ou um telescópio ajudarão a obter uma melhor visão do cometa.

Binóculos ou um telescópio ajudarão a obter uma melhor visão do cometa. Aplicações: Use aplicativos de astronomia como Stellarium ou Sky-Map para encontrar a localização do cometa no céu.

Três dias depois, em 25, a Lua cheia iluminará os céus do norte da América, Europa e África.

Durante todo o mês, os cinco planetas brilhantes visíveis a olho nu (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) estão em constante movimento. Às vezes aparecem de manhã, antes do amanhecer, e em outras ocasiões são visíveis no céu vespertino após o pôr do sol.

De vez em quando se agrupam para formar pares, trios ou alinhamentos no céu. Se a isso adicionarmos algumas chuvas de meteoros, eclipses ou cometas, teremos muitas emoções para buscar em nossas aventuras de observação do céu, como explicado pela NASA.