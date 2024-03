Dragon Ball Z revela a verdade de por que Goku evita se transformar em Super Saiyajin 3

A transformação do Super Saiyajin 3 é a mais poderosa de Dragon Ball Z. Aparece no último arco da série, com Goku enfrentando a primeira versão de Majin Buu que conhecemos.

No entanto, são poucas as vezes que Goku, o primeiro a alcançá-la, recorre a ela. E além disso, personagens como Vegeta ou Gohan, que claramente dominam o Super Saiyajin 2, nunca executam o próximo nível da transformação lendária desta raça.

Porquê? Temos nos perguntado isso por todos esses anos. A realidade é que o próprio Goku explica isso no mesmo arco de Dragon Ball Z e em vários episódios de Dragon Ball Super.

Segundo as palavras do próprio Goku, a transformação em Super Saiyajin 3 consumia muita energia durante uma batalha. Portanto, se o oponente estivesse em níveis de poder semelhantes, estar nesse modo o faria perder devido ao cansaço.

Super Saiyajin 3

Desta forma, para os saiyajins não era uma opção se transformar em Super Saiyajin 3. É por isso que Goku não a usa mais, nunca vemos Vegeta executando-a, nem Gohan alcançando-a. Todos optam por Super Saiyajin Blue, Ultra Instinto, Ultra Ego ou o Modo Besta.

A transformação do Super Saiyajin 3 só foi realizada por Goku e Gotenks, a fusão de Goten e Trunks. A transformação deixou todos os guerreiros de Dragon Ball Z e aqueles que cresceram assistindo a série nos anos 90 sem palavras.