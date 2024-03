Quando e como Akira Toriyama faleceu? Hoje foi anunciada a sua morte

O mundo do mangá e do anime se despede de um de seus maiores mestres. Foi confirmada a morte de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball aos 68 anos de idade. De acordo com um comunicado nas redes sociais, a morte do lendário mangaka ocorreu em 1º de março, mas somente nos últimos dias decidiram torná-la pública.

De acordo com as informações compartilhadas pelo site oficial de Dragon Ball, o criador faleceu após sofrer um hematoma subdural agudo. O que isso significa? Trata-se de um sangramento dentro da cabeça que se acumula dentro da camada de tecido conhecida como duramáter.

Akira Toriyama Com caneta de madeira

Funeral íntimo e familiar

Não foram fornecidos detalhes sobre o que causou o hematoma que levou à morte de Akira Toriyama. Por outro lado, menciona-se que o funeral foi realizado com seus familiares e pede-se às pessoas que se mantenham respeitosamente afastadas para preservar a tranquilidade da família.

"Lamentamos profundamente que ele tinha vários projetos em andamento com grande entusiasmo. Ele também tinha mais coisas para alcançar... Confiamos que o mundo criativo de Akira Toriyama continuará sendo amado por muito tempo daqui em diante", lê-se no comunicado.