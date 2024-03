Live action de Dragon Ball Z feito com inteligência artificial está quebrando a internet

Na era atual do cinema, os avanços em efeitos especiais têm permitido a realização de adaptações de nossas séries animadas favoritas com atores reais. No entanto, essas reinterpretations nem sempre são bem recebidas pelos fãs, que frequentemente comparam as novas versões com suas memórias e afetos pelos originais.

A história de adaptações infelizes inclui exemplos como "The Last Airbender" em 2010 e "Death Note" em 2017, ambas produções da Netflix. Um dos maiores fracassos foi "Dragonball: Evolution" em 2009, que não só falhou em capturar a essência do material original, mas também cometeu erros básicos, como escrever o título da obra de forma errada.

Apesar desses contratempos, os fãs de "Dragon Ball" mantêm a esperança de ver uma adaptação fiel ao mangá e ao anime. Enquanto isso, os fãs criaram vídeos feitos por fãs que mostram sua visão de como poderia ser uma live action de qualidade.

A visão de Hollywood

O usuário do YouTube stryder HD apresentou uma ideia intrigante sobre como seria uma adaptação de "Dragon Ball" feita em Hollywood. Embora muitos considerem que isso seria um empreendimento arriscado, a proposta conta com uma seleção de atores reconhecidos que poderiam dar vida aos icônicos personagens da série.

Com nomes como Jackie Chan como Mestre Kame, Ryan Reynolds como Goku, Luke Evans como Vegeta, Emilia Clarke como Bulma, e Idris Elba como Piccolo, entre outros, a lista pode gerar controvérsia entre os fãs. No entanto, a combinação destes talentosos intérpretes poderia oferecer uma versão que vale a pena assistir na tela grande, ao contrário da tentativa desastrosa anterior.

Embora a ideia de uma adaptação de “Dragon Ball” em Hollywood possa gerar ceticismo, propostas criativas como a de stryder HD demonstram o potencial da imaginação e da tecnologia para reviver histórias queridas de uma maneira nova e emocionante. Embora seja improvável que vejamos esta versão nos cinemas, ainda é um tópico de discussão fascinante para os fãs da série.