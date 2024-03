Eclipse solar total 2024: 6 razões que o tornam o fenômeno mais impactante dos últimos séculos

Como mencionamos no início do ano, neste 8 de abril, a América do Norte será testemunha de um fenômeno astronômico excepcional: um eclipse solar total que promete ser um dos mais impactantes em centenas de anos.

Nesta ocasião, serão as pessoas do México, Estados Unidos e Canadá que experimentarão a escuridão em pleno dia e terão a oportunidade de observar a coroa solar a olho nu. Mas não se trata de um eclipse qualquer.

Foto: AFP Filtro Solar

Eclipse solar total 2024: detalhes e curiosidades

É provável que este eclipse seja registrado nos livros de história por ser o mais longo observado nos Estados Unidos desde 1806, com uma duração projetada para atingir 4 minutos e 28 segundos de totalidade no México.

Além disso, outra diferença com o último grande eclipse na América do Norte que ocorreu há mais de dois séculos é que este coincidirá com a fase máxima do ciclo solar de 11 anos. Isso se traduzirá em uma vista espetacular da coroa solar: ela parecerá maior, simétrica e semelhante a um girassol, ao contrário da aparência assimétrica que se observa durante o mínimo solar.

Em terceiro lugar, os pontos anteriores se entrelaçarão, já que a escuridão será mais profunda graças à duração do eclipse. Tanto que será uma das vistas com menos luz nos EUA em 217 anos, e deixará Júpiter e Vênus visíveis para admirar no céu.

Dessa forma, estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas dos três países experimentem este eclipse, um marco que o posiciona como o eclipse solar total mais visto na história da América do Norte.

E somando a eles, grandes cidades como Dallas, Austin, Cleveland e Montreal, entre outras, estarão diretamente no caminho da escuridão total, permitindo que aproximadamente 10 milhões de pessoas experimentem o eclipse a partir da urbanidade.

No entanto, a última característica deste evento astronômico pode ser também a mais remota. Pois existe a possibilidade de que o cometa 12P/Pons-Brooks, mais conhecido como o Cometa do Diabo, possa ser visto durante a totalidade, a cerca de 25 graus do Sol, relativamente perto de Júpiter.

Assim, esta poderia ser uma ótima oportunidade para admirar os céus do norte escurecidos de maneira épica. E se as razões anteriores não te convenceram, esta certamente o fará: não veremos um evento assim de novo até 2033.