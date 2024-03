Akira Toriyama faleceu aos 68 anos: a vida e obra do mestre do mangá

Faleceu o grande mestre do mangá. Que marcou nossa infância. Nesta sexta-feira, 8 de março, foi anunciado que Akira Toriyama faleceu, aos 68 anos. No entanto, o mestre teria partido já há alguns dias. Aqui está uma homenagem à sua obra e vida.

Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955 em Nagoya, Japão. Desde tenra idade, demonstrou grande interesse pelo desenho e ilustração, inspirado por artistas como Osamu Tezuka e Walt Disney. Durante sua infância e adolescência, dedicou-se a aperfeiçoar suas habilidades artísticas, enquanto mergulhava no mundo do mangá e do anime.

O mestre Akira Toriyama estudou na Escola de Design da Província de Aichi, onde se formou em 1974 com especialização em design gráfico. Após concluir seus estudos, ele começou a trabalhar em uma agência de publicidade em Nagoya, onde atuou como designer gráfico e criativo.

Seus primeiros passos no mundo do mangá

Em 1978, Akira Toriyama decidiu tentar a sorte no mundo do mangá, enviando uma obra chamada ‘Wonder Island’ para a revista ‘Weekly Shōnen Jump’. A história foi aceita e publicada, marcando o início de sua carreira como mangaká.

Toriyama continuou publicando histórias curtas na revista, aperfeiçoando seu estilo e técnica, até que em 1980 criou seu primeiro mangá de sucesso, ‘Dr. Slump’. A série, que conta as aventuras da pequena robô Arale e seu criador, o Dr. Senbei Norimaki, foi publicada na revista ‘Weekly Shōnen Jump’ até 1984 e foi adaptada para uma série de anime em 1981.

‘Dr. Slump’ rendeu a Toriyama o prêmio Shōgakukan Manga em 1982, consolidando seu status como um talento emergente no mundo do mangá.

Arale Norimaki Reprodução

Dragon Ball e o sucesso internacional

Em 1984, Akira Toriyama começou a trabalhar no que se tornaria sua obra mais conhecida e bem-sucedida: Dragon Ball. A história segue as aventuras de Son Goku, um jovem com habilidades excepcionais e uma cauda de macaco, que busca as místicas esferas do dragão junto com um grupo de amigos. A série foi inspirada na lenda chinesa do Rei Macaco e fundiu elementos de artes marciais, comédia e aventura, tornando-se um fenômeno de vendas e popularidade.

Mais tarde, esse personagem teria outro desenvolvimento, revelando-se como um “saiyajin” (desde Dragon Ball Z).

Goku Reprodução

Dragon Ball foi publicado na ‘Weekly Shōnen Jump’ de 1984 a 1995, abrangendo um total de 519 capítulos que foram posteriormente compilados em 42 volumes. Foi adaptada para duas séries de anime, Dragon Ball e Dragon Ball Z, que foram transmitidas entre 1986 e 1996. O sucesso dessas séries levou à criação de inúmeros filmes, jogos de vídeo, brinquedos e outros produtos relacionados com a franquia.

Dragon Ball Reprodução

Jogos e muito mais

Embora Dragon Ball continue sendo seu trabalho mais conhecido, Akira Toriyama trabalhou em vários outros projetos ao longo de sua carreira. Entre eles estão ‘Blue Dragon’, ‘Cowa!’, ‘Kajika’ e ‘Sand Land’. Além disso, ele colaborou no design de personagens e arte para jogos de vídeo como Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon.

Chrono Trigger Divulgação

Outros Dragon Ball

Apesar de ter concluído Dragon Ball em 1995, a influência da série continuou crescendo. Em 2009, foi lançada uma sequência chamada Dragon Ball Kai, que adaptou o material original de Toriyama com uma animação e produção melhoradas. Posteriormente, em 2013, foi lançado Dragon Ball Super, uma continuação direta da história original supervisionada pelo próprio Toriyama.

Dragon Ball Super foi um sucesso tanto no mangá quanto no anime, demonstrando a duradoura popularidade da obra de Toriyama.

Dragon Ball Super Reprodução

Adeus ao grande mestre do mangá e que também nos presenteou com suas histórias no mundo do anime, cinema e videogames. Que sua obra viva para sempre em nossos corações. Adeus mestre Toriyama.