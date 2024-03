Ainda não existe uma câmera com qualidade suficiente para as Apple Vision Pro

As Apple Vision Pro chegaram para revolucionar o mundo da tecnologia e a forma como consumimos conteúdo. Prova disso é a recente declaração de um executivo da Canon, que afirma que ainda não existe uma câmera capaz de atender às necessidades de resolução de imagem exigidas pelos óculos VR do gigante de Cupertino.

Uma análise do El Español explica que as telas do Apple Vision Pro têm tanta qualidade que não há gerador de imagem que atenda aos requisitos.

As telas HD, 4K ou 8K são muito diferentes de ter um espectro completo em um par de óculos. É por isso que mesmo com a maior resolução de gravação, os requisitos dos óculos não são atendidos, embora em termos de qualidade de imagem, a tecnologia tenha dado passos gigantescos.

A conta é que as telas do Apple Vision Pro têm 4K para cada um dos olhos. "Pode ser difícil encontrar um sistema de realidade virtual com resolução suficiente para o Vision Pro", disse um dos executivos da Canon na exposição fotográfica CP+ (International Camera and Photo Imaging Show) em Yokohama, Japão.

Tetsuji Kiyomi, diretor consultivo e executivo da unidade de Operações Comerciais de Comunicação de Imagens da Canon, diz que a indústria de câmeras teria que trabalhar para atender à demanda por conteúdos 3D e realidade aumentada para esse tipo de dispositivos.

Apple Vision Pro Apple

Os especialistas afirmam que, no que diz respeito à qualidade da imagem, há uma conquista importante a destacar. No entanto, questões como a resolução são muito difíceis de aumentar sem prejudicar outros elementos de uma boa imagem.

"No momento, não podemos atender a esse nível de requisitos. Mas suponho que as empresas que fornecem imagens para o Vision Pro precisarão de 100 megapixels com 60 quadros por segundo", disse Yasuhiko Shiomi, diretor consultivo e executivo da unidade de Operações comerciais de comunicação de imagens da Canon.

As medidas que este especialista propõe são impressionantemente brutais. Equivalem a assistir a um filme em 14K no cinema. E faz sentido, pois o que um dispositivo como o Apple Vision Pro está exigindo são imagens que imitam a vida cotidiana.

Se nossa vida fosse uma tela, estaríamos vendo com uma resolução de 576 megapixels; obviamente para aqueles que não têm problemas de visão. Bem, o 8K, que até agora é a melhor imagem, tem uma resolução de 33 megapixels. Tenham então uma ideia de quanto ainda falta para alcançar.