Acabaram com os dois emuladores mais conhecidos do Nintendo Switch e 3DS

A propriedade intelectual é o bem mais precioso para a Nintendo. A empresa japonesa não permite que ninguém utilize seus produtos sem sua autorização prévia ou licença para publicar seu conteúdo.

Não tiveram piedade em desmonetizar e eliminar os vídeos do YouTube de pessoas que faziam música baseada nas aventuras do Super Mario Bros. Portanto, muito menos vão permitir que uma empresa execute emuladores de seus consoles de videogame.

No entanto, essas são conquistas pequenas para a empresa japonesa, em comparação com o que acabaram de conseguir: fecharam os dois emuladores mais conhecidos dos consoles Nintendo Switch e 3DS, os populares Yuzu e Citra.

De acordo com uma resenha do Xataka, o encerramento do Yuzu, emulador do Nintendo Switch, está relacionado ao The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Segundo a equipe jurídica da gigante dos videogames, através dessa plataforma o famoso título teria sido baixado mais de um milhão de vezes.

Então, a Nintendo pediu o fechamento do emulador e uma indenização para compensar os danos econômicos causados. O Yuzu concordou e, além de remover seu programa, pagou 2,4 milhões de dólares e entregou o domínio para a empresa japonesa.

"Yuzu e sua equipe sempre estiveram contra a pirataria. Começamos os projetos de boa fé, por paixão pela Nintendo e seus consoles e jogos, e não pretendíamos causar danos. Mas agora vemos que, como nossos projetos podem contornar as medidas tecnológicas de proteção da Nintendo e permitir que os usuários joguem fora do hardware autorizado, isso tem levado à pirataria generalizada", disse a equipe do Yuzu em um comunicado.

Com o Citra acontece o mesmo. O emulador de Nintendo 3DS é encerrado por ter desenvolvido conteúdo criptografado da empresa sem autorização para distribuição na Internet.