A SpaceX conseguiu consertar sua nave Starship e anuncia data para o lançamento

Os lançamentos espaciais estão se tornando cada vez mais frequentes, e a SpaceX está se esforçando para que isso aconteça. A empresa de Elon Musk já tem uma data definida para o terceiro voo de teste de sua nave Starship, o que marcará um novo passo na corrida espacial.

Após superar um teste de contagem regressiva e carregamento de propelentes, a empresa está confiante em obter a autorização para a decolagem, conforme compartilhado na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

A nave espacial completou seu ensaio para o lançamento, carregando mais de 10 milhões de libras de propelente na nave espacial e no Super Pesado e levando a contagem regressiva semelhante ao voo para T-10 segundos pic.twitter.com/1px7nyzhqQ — SpaceX (@SpaceX) 4 de março de 2024

Foi assim que ele anunciou que a próxima quinta-feira, 14 de março, será o dia em que a máquina mostrará para o que foi criada.

Assista ao terceiro teste de voo da Starship https://t.co/1u46r769Vp — SpaceX (@SpaceX) 5 de março de 2024

O terceiro lançamento da Starship

Este lançamento contará com um propulsor Booster 10 e a nave encarregada será a Starship 28, encarregada de superar as duas tentativas anteriores por parte da SpaceX, sendo a última delas resultante na explosão de ambas as etapas do foguete.

Depois daquele incidente ocorrido em novembro passado, a empresa liderada por Elon Musk teve que trabalhar em estreita colaboração com a Administração Federal de Aviação (FAA) e propor 17 medidas corretivas para garantir um lançamento bem-sucedido.

Starship explodiu logo após o lançamento Starship

Posteriormente, a FAA, que concluiu sua investigação no final de fevereiro deste ano, aceitou as melhorias implementadas, que estavam principalmente focadas no propulsor Super Heavy e na nave Starship, antecipando a renovação da licença de voo para meados de março.

Neste contexto, as otimizações incluíram modificações nos filtros e novos painéis no Booster 10 para reduzir o movimento de líquidos e tornar os tanques de oxidante mais confiáveis.

Além disso, no caso da Starship 28, houve melhorias na proteção contra incêndios, redução de vazamentos de propelente e melhorias no controle de voo "por meio de um sistema eletrônico de controle vetorial de empuxo".

Dessa forma, com a Starship 28 prestes a mostrar ao mundo que suas melhorias em segurança e desempenho foram eficazes, Elon Musk estima uma probabilidade de 80% de alcançar a órbita, uma conquista inédita para esta nave.

A reentrada atmosférica e a capacidade do escudo térmico da nave de resistir ao calor serão essenciais para o sucesso da missão, e o magnata está apostando todas as fichas em seu sucesso.

No entanto, o grande evento será transmitido ao vivo em 14 de março às 11:30 UTC, para que espectadores de todo o mundo possam testemunhar este marco na exploração espacial (ou seu fracasso).