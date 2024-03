OpenAI contra-ataca revelando e-mails comprometedores enviados por Elon Musk

A trama Elon Musk vs. OpenAI tem sido a mais divertida da semana. E, como não poderia ser diferente, agora se abre outro capítulo mais polêmico que o anterior: A empresa liderada por Sam Altman decidiu revelar parte de sua correspondência com o dono da Tesla, na qual discutiam necessidades financeiras quando o ChatGPT ainda era apenas um sonho e precisavam de investidores para torná-lo realidade.

Mas voltemos um pouco atrás. Vamos lembrar que esta disputa começou depois que Musk acusou a OpenAI - empresa na qual também trabalhou - de buscar fins lucrativos com sua inteligência artificial, se afastando dos estatutos iniciais da startup.

Um novo capítulo na batalha de Elon Musk contra a OpenAI

Bem, em resposta a toda essa agitação, a empresa por trás do ChatGPT publicou em seu próprio blog - não mandou dizer a ninguém - uma série de e-mails nos quais Musk se refere à importância de gerar receitas para sustentar o desenvolvimento de sua IA. Ou seja, exatamente o oposto do que ele está sendo acusado atualmente.

Dentro dos e-mails publicados, alguns editados para divulgação, Musk referia-se à impossibilidade de avançar na criação de uma plataforma de IA generativa sem um grande investimento de capital.

Também, numa comunicação datada de 22 de novembro de 2015 com Sam Altman, Musk propunha a necessidade de arrecadar mais de US$100 milhões de dólares para evitar parecer incompetentes, sugerindo até mesmo um compromisso de atingir um bilhão de financiamento.

Eles conseguiram? Não. De acordo com a OpenAI, Musk contribuiu apenas com US$ 45 milhões dos US$ 90 milhões arrecadados no total.

Mas isso não é tudo. A troca também inclui uma proposta de Musk em 2018 para que a Tesla adquirisse a OpenAI, uma oferta que, é claro, a empresa rejeitou, e que foi o que levou Musk a se desvincular da OpenAI no mesmo ano.

Posteriormente, Musk expressou novamente sua preocupação com a necessidade de que a OpenAI aumentasse drasticamente seus recursos, prevendo uma necessidade de bilhões em financiamento anual para não falir.

O que aconteceu depois com a OpenAI?

Passados os meses e em resposta a estes questionamentos, em 2019 a OpenAI criou a OpenAI LP, uma entidade com fins lucrativos que valorizou a empresa em US$ 90 bilhões em poucos anos, tudo isso sem a ajuda de Musk.

Agora, a demanda do também CEO da SpaceX e X (rede social anteriormente conhecida como Twitter) questiona a parceria da OpenAI com a Microsoft e alega violações aos princípios fundacionais da OpenAI, buscando recuperar os lucros que teriam resultado dessa relação.

Desde a sua fundação, a OpenAI comprometeu-se a ser uma empresa que prioriza a ética no desenvolvimento da IA, com mecanismos de supervisão e transparência em seus produtos, e afirmam que conseguiram cumprir isso completamente.

Em seu comunicado, a OpenAI também lamenta a situação com Musk, lembrando seu papel nos primórdios da organização, mas defendendo que sua tecnologia beneficia a sociedade e reiterando seu compromisso com a segurança de seus produtos, rejeitando todas as acusações do bilionário.

"Estamos tornando nossa tecnologia amplamente utilizável de maneiras que capacitam as pessoas e melhoram sua vida diária, inclusive através de contribuições de código aberto", declara a OpenAI.