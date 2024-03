One Piece: impressionante cosplay de Boa Hancock

Imagem: Kotaku | One Piece: Boa Hancock

O amor por One Piece voltou com muita força e paixão por parte de sua base de fãs, que parece maior e mais ativa do que nunca, tanto dentro quanto fora da comunidade de cosplay. Tudo isso em grande parte graças à adaptação Live Action feita pela Netflix.

Trata-se de um trabalho admirável que finalmente conseguiu quebrar a terrível reputação que a plataforma de streaming tinha, reinterpretando clássicos do mangá e do anime com atores reais.

No entanto, a série em seu material original e animado é infinita. No momento de escrever esta nota, o anime One Piece tem mais de 1.096 episódios, enquanto a primeira temporada da Netflix tem apenas 8 episódios.

Então, a adaptação é ótima e imperdível, mas a triste realidade é que há muitas coisas por contar e existe a possibilidade real de nunca as vermos nesta versão com atores reais.

Felizmente, a produção para a plataforma de streaming tem ajudado, sem dúvida, a popularizar o anime, o que resultou em um amor renovado por toda a franquia.

Essa situação desencadeou um efeito colateral curioso, onde centenas, milhares, de tributos já gerados pela comunidade de artistas dedicados ao Fan Art e Cosplay recuperaram popularidade e difusão.

Este é o caso da homenagem que compartilhamos hoje sobre um dos personagens que talvez nunca vejamos na série da Netflix: o potencial futuro par de Luffy.

Boa Hancock provoca suspiros e algo mais com este incrível tributo cosplay de One Piece

Do TikTok, o novo berço das tendências virais de cosplay, como nos mostrou aquela minhoca de terra que invadiu a rede social por ocasião do lançamento de Duna 2, chega este intenso tributo de cosplay em homenagem a Boa Hancock.

A artista conhecida como fesch6 se autodefine como "a garota de anime comum" e tem uma impressionante base de seguidores de 7,6 milhões de fãs que reagiram um total de 326 milhões de vezes às suas quase 700 publicações.

Para ser honestos, esse balanço de números é impressionante e mais de um distraído poderia se perguntar como isso é possível. Até que vemos seu trabalho com este cosplay de One Piece que recria Boa Hancock:

Pode ser que passem anos antes de podermos ver este personagem em uma versão oficial Live Action, mas enquanto tivermos este tipo de artistas de cosplay no TikTok, podemos ficar tranquilos.

Os resultados desta homenagem são impressionantes e comoventes. Cada uma das publicações da dama merece ser admirada.