O CNET aplicou muita inteligência artificial na criação de suas publicações e saiu horrível

CNET, uma das publicações mais emblemáticas do mundo tecnológico, tem experimentado uma queda em sua reputação devido à implementação de inteligência artificial na geração de conteúdo. A enciclopédia online Wikipedia reduziu a classificação de qualidade da CNET em sua lista de “fontes perenes / fontes de confiança” devido a preocupações sobre a integridade editorial e a precisão de seu conteúdo.

Evolução da situação da CNET e da IA

Deterioração dos Padrões Editoriais: Em outubro de 2020, a aquisição da CNET por uma empresa de marketing resultou em uma diminuição dos padrões editoriais, com a publicação de conteúdo mais favorável aos anunciantes. Esta situação gerou desconfiança na integridade da publicação. Implementação de IA: A CNET começou a utilizar um modelo de IA para gerar artigos, sob o subtítulo "Equipe de Finanças da CNET". No entanto, em janeiro de 2023, descobriu-se que esses artigos continham plágio e erros, o que afetou ainda mais a credibilidade da publicação. Reação da Wikipedia: Os editores da Wikipedia expressaram preocupações sobre a qualidade do conteúdo da CNET, o que levou a uma nova diminuição em sua classificação como fonte confiável na enciclopédia online. Resposta da CNET: Diante da crise de confiança, a CNET interrompeu o uso de IA para criar novo conteúdo e comprometeu-se a seguir políticas transparentes em futuras iniciativas relacionadas à IA.

Impacto na Indústria

O caso da CNET não é único na indústria das publicações de tecnologia. Por exemplo, o Gizmodo Espanha optou por utilizar IA para traduzir conteúdo em vez de gerar conteúdo original, refletindo uma tendência crescente para a automação no jornalismo.

Vários meios de comunicação, incluindo The Guardian, Forbes e The Washington Post, estão realizando experimentos semelhantes com IA para criar conteúdo ou melhorar processos editoriais. No caso do Xataka, a IA é utilizada para ilustrar alguns artigos, sempre indicando claramente a intervenção da tecnologia no processo criativo.

O uso de IA no jornalismo apresenta desafios significativos em termos de integridade editorial, precisão e confiança do leitor. Embora a automação possa oferecer eficiência e escalabilidade, também requer supervisão cuidadosa e a implementação de políticas sólidas para garantir a qualidade do conteúdo e manter a confiança do público nas publicações.