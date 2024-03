Novas funcionalidades do Waze que superam o Google Maps

No mundo dos aplicativos de mapas e trânsito nas cidades, o Waze se tornou a melhor opção para quem dirige um carro nas grandes metrópoles. Em termos de direções e grandes distâncias, este aplicativo supera em muito o Google Maps.

A mesma equipe do Google admite e até promove as seis novas funções do Waze em sua atualização mais recente, destacando-as em uma resenha do seu blog oficial.

Google Maps é muito útil para se localizar na cidade se estiver a pé ou para procurar lugares específicos e suas avaliações. Mas se estiver dirigindo um carro e precisar da melhor rota para chegar de um ponto a outro, o Waze se destaca como a melhor opção.

Agora, o Waze adiciona seis novas funções que o transformam, de longe, no melhor assistente para quem dirige um carro. É muito melhor do que um copiloto, que agora pode se concentrar em conversar ou colocar música enquanto desfrutam de um momento agradável a bordo de um veículo.

As seis novas funções do Waze

O blog do Google explica cada uma das seis novas opções com detalhes sobre o funcionamento de cada uma.

Rotas favoritas

"Muitos motoristas preferem seguir suas rotas favoritas para lugares que frequentam com frequência, como casa ou trabalho, mesmo que não sejam a opção mais rápida. A partir deste mês, o Waze tornará mais fácil visualizar informações sobre as rotas habituais, incluindo atualizações ao vivo sobre o estado do tráfego. Essas informações podem ser usadas para comparar rapidamente os diferentes caminhos com outras alternativas e escolher a rota adequada. Essa atualização será lançada neste mês em nível global no Android e iOS."

Waze

O Waze ajuda você a lidar com rotatórias complicadas.

"Saber como circular em uma rotatória pode ser confuso, especialmente se você estiver em uma nova área da cidade. Agora, com a ajuda dos membros da comunidade local do Waze, você poderá ver claramente quando entrar, qual faixa tomar e por onde sair de acordo com a direção permitida. Será lançado globalmente para usuários do Android este mês e para usuários do iOS no final deste ano".

Waze

A prioridade é a segurança do pessoal de emergência ao longo de sua rota

"A partir de agora, você receberá um alerta antecipado quando veículos de emergência, como uma ambulância, pararem na estrada, para que possa ajustar sua rota conforme necessário, mantendo você e os socorristas mais seguros. Graças às informações de nossos parceiros do Waze for Cities, essa atualização já está disponível para motoristas nos EUA, Canadá, México e França no Android e iOS, e em breve chegará a mais países."

Waze

Sinais de limite de velocidade

"Ninguém gosta de receber uma multa por excesso de velocidade. Graças às informações atualizadas do Waze sobre os limites de velocidade em todo o mundo, você receberá alertas quando se aproximar de um limite de velocidade na rota, o que lhe dará mais tempo para reduzir a velocidade e se adaptar de forma segura às condições cambiantes da estrada. Isso será implementado globalmente para todos os usuários de Android e iOS este mês."

Waze

Navegue como um local

"O Waze já te alerta sobre riscos na estrada, como buracos, cruzamentos de ferrovia e/ou mau tempo. Agora, graças à comunidade de condutores do Waze que atualiza periodicamente o mapa, você receberá alertas antecipadas sobre curvas fechadas, lombadas ou quebra-molas e cabines de pedágio, para que possa estar preparado e ter uma condução prudente. Estes alertas serão implementados globalmente para todos os usuários de Android e iOS este mês."

Waze

Encontre opções de estacionamento sem estresse

"Nós nos associamos com a Flash para oferecer informações mais úteis sobre os estacionamentos, como por exemplo o custo, se são cobertos, se são acessíveis para cadeiras de rodas, se possuem serviço de manobrista e se têm estações de carregamento para veículos elétricos. Você até poderá reservar seu espaço de estacionamento diretamente do Waze para economizar tempo."