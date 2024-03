Como a teoria da relatividade de Einstein pode explicar a viagem no tempo?

O físico Robert Mallett tem surpreendido o mundo com suas afirmações sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein. Este pesquisador afirma ter resolvido algumas das questões levantadas pelo icônico cientista, o que poderia tornar possíveis as viagens no tempo, pelo menos para o passado.

De acordo com o físico experiente, um laço laser giratório pode dobrar o tempo de forma contínua.

Mallet considera que pode gerar um campo gravitacional que leve à criação de loops temporais, permitindo viagens ao passado.

A relatividade geral descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo. Essa curvatura pode ser tão intensa que, teoricamente, poderia criar uma espécie de "túnel" que conecta dois pontos diferentes no espaço-tempo, permitindo viajar através do tempo.

São conceitos complexos, que também nos custa compreender. Por isso, com o objetivo de que todos possamos entender como seriam as viagens no tempo, baseadas no trabalho de Einstein, explicamos de forma simples e em quatro passos a teoria da relatividade.

1. O espaço e o tempo não são absolutos:

Imaginemos duas pessoas, uma em um trem em movimento e outra na estação. Um raio cai ao mesmo tempo para ambas, mas a pessoa no trem o verá cair na diagonal, enquanto a pessoa na estação o verá cair reto. Isso significa que o tempo e o espaço se misturam e dependem do movimento do observador.

ENRICO RINALDI/U-M, RIKEN AND A. SILVESTRI (Sebastian Carrasco/Europa Press)

2. A velocidade da luz é constante:

Não importa a que velocidade você se mova, a velocidade da luz sempre será a mesma. É como se a luz viajasse em uma espécie de "autoestrada espacial" que não é afetada pelo movimento.

3. A gravidade curva o espaço-tempo:

A presença de objetos com massa, como planetas ou estrelas, deforma o espaço-tempo como se fosse uma tela elástica. Esta deformação é o que causa a gravidade.

4. A massa e a energia são equivalentes:

A famosa equação E=mc² de Einstein nos diz que a massa e a energia são duas faces da mesma moeda. A massa pode se converter em energia e vice-versa.

Voltando às viagens no tempo, há algo na teoria de Einstein chamado de dilatação temporal. De acordo com a relatividade especial, o tempo passa mais devagar para objetos que se movem a velocidades próximas à da luz. Isso significa que, teoricamente, um astronauta que viaje a uma velocidade próxima à da luz poderia retornar à Terra e ter experimentado menos tempo do que o que passou na Terra.