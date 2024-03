Siga essas recomendações da Apple para limpar seus AirPods

Num mundo onde a tecnologia é onipresente, a limpeza adequada dos dispositivos eletrônicos se torna fundamental. A Apple, consciente disso, emitiu uma série de recomendações específicas para limpar seus mundialmente conhecidos AirPods, não apenas para garantir a higiene, mas também para preservar sua durabilidade e garantir um funcionamento eficaz.

Produtos e precauções para a limpeza dos AirPods

De acordo com a Apple, é seguro usar lenços com álcool isopropílico a 70%, lenços com álcool etílico a 75% ou lenços desinfetantes Clorox para limpar as superfícies exteriores dos AirPods. No entanto, deve-se evitar o contato com áreas sensíveis, como a malha dos AirPods e AirPods Pro, bem como com a faixa de cabeça tecida e as almofadas dos AirPods Max, para evitar possíveis danos.

A Apple alerta sobre os riscos de expor os AirPods Max a substâncias que possam causar manchas ou danos, como sabonetes ou perfumes. Recomenda-se limpá-los com um pano ligeiramente úmido e garantir que estejam completamente secos antes do próximo uso. A mesma precaução é sugerida para o Smart Case dos AirPods Max.

Para os usuários de AirPods e AirPods Pro, vale lembrar a importância de limpar com cuidado as malhas do microfone e do alto-falante utilizando um cotonete seco.

Além disso, é aconselhável manusear o estojo de carregamento com cuidado e usar um pano macio para limpá-lo. Essas práticas não apenas ajudam a preservar a qualidade dos dispositivos, mas também a prevenir possíveis problemas de irritação ou alergias na pele.

Avisos sobre resistência à água e riscos para a saúde

Embora os AirPods tenham alguma resistência à água e ao suor, não são projetados para serem completamente submersos. A Apple recomenda secá-los cuidadosamente em caso de contato acidental com líquidos. Além disso, deve-se evitar o uso de produtos que possam causar irritação na pele e verificar possíveis alergias aos materiais utilizados nos dispositivos.

Com essas recomendações, a Apple busca garantir uma experiência ótima para seus usuários, combinando qualidade tecnológica com preocupações com higiene e saúde.