Flipper Zero: esta é a verdadeira função do ‘tamagotchi para hackers’ de acordo com seu criador

Alex Kulagin, diretor de operações da Flipper, forneceu uma visão detalhada sobre os planos de expansão do Flipper Zero e abordou as dúvidas que surgiram em torno deste inovador produto durante uma entrevista com Gizmodo.

O Flipper Zero: uma visão geral

O Flipper Zero se destaca por seu impressionante conjunto de características embaladas em um dispositivo compacto. Equipado com vários sensores e protocolos digitais, como RFID e NFC, este dispositivo pode emular cartões e escanear cartões de hotéis, entre outras funções.

Apesar de sua popularidade, o Flipper Zero tem gerado tanto admiração quanto críticas na sociedade. Kulagin reconhece que o dispositivo tem despertado preocupações sobre a segurança, mas destaca sua capacidade de conscientizar os usuários sobre as vulnerabilidades de segurança existentes em sistemas comuns.

O papel do Flipper Zero na segurança cibernética

Kulagin enfatizou que o Flipper Zero não representa a tecnologia mais avançada, mas pode revelar vulnerabilidades significativas em sistemas de segurança convencionais. Ao tornar acessíveis certos “hackeios”, o dispositivo demonstra a falta de segurança em muitos sistemas e motiva as empresas a abordar esses problemas.

O futuro do Flipper Zero parece promissor, com planos para incluir um módulo de controlador de jogos que melhorará ainda mais suas capacidades. Este módulo permitirá jogar conectando o dispositivo a uma televisão e aproveitando seu sensor de movimento incorporado. Além disso, o uso do chip Raspberry Pi proporciona ao dispositivo flexibilidade e poder de processamento adicionais.

Educação e redução de riscos

Kulagin enfatizou a importância de educar as pessoas sobre como os dispositivos como o Flipper Zero funcionam e quais são os riscos associados. Ele considera que ao conscientizar os usuários sobre as falhas de segurança em seus produtos, está reduzindo o risco global para muitas pessoas, apesar da existência de dispositivos mais sofisticados no mercado.