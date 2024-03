É alcançada a destreza humana no movimento das mãos de um robô com IA

“As melhores mãos robóticas do mundo” estão presentes em um surpreendente robô humanoide chamado Phoenix, fabricado pela empresa Sanctuary AI. É a substituição definitiva dos humanos?

Pode ser muito cedo para dizer isso, mas a realidade é que alcançar a destreza humana nas mãos de um robô é um grande avanço. Até agora, emular os movimentos que fazemos como pessoas tinha sido praticamente impossível para a engenharia, ciência e tecnologia.

As mãos têm centenas de modalidades e funções motoras que são treinadas durante o crescimento das pessoas. Na verdade, há casos em que adultos humanos aprendem novos movimentos com seus membros superiores, que nunca viram quando eram crianças.

De acordo com o que foi relatado pelo New Atlas, as mãos robóticas do Phoenix se movem muito mais rápido do que as dos robôs desenvolvidos pela Tesla ou Figure, líderes de mercado até agora.

Sanctuary AI é uma empresa canadense. Além de incorporar a inteligência artificial em seus dispositativos, está acelerando na corrida pelo desenvolvimento de robôs humanoides para se tornarem assistentes de pessoas em ambientes de trabalho ou domésticos.

O mais próximo de Phoenix de ser um humanoide é o seu torso, que tem dois braços com mãos com os quais é capaz de trabalhar. Ele está apoiado em uma base de rodas, o que o torna distante de um ser bípede como as pessoas.

"As mãos do Phoenix são acionadas hidraulicamente, ao contrário dos motores elétricos de outros como Optimus e o Figure 01. Mudamos para a hidráulica e há desvantagens, elas têm vazamentos e são muito caras. Mas é a única tecnologia que nos proporciona uma combinação de três fatores que são muito importantes: obviamente precisão, mas também velocidade e força", disse Suzanne Gildert, cofundadora e diretora de tecnologia da Sanctuary, em uma entrevista com o veículo citado.

"Se vires um robô fazendo algo realmente habilidoso como enfiar uma agulha, ou apertar um botão ou algo do tipo, tens que te perguntar: essa mão também poderia levantar uma mala de 50 libras? E também poderia se mover? Rápido o suficiente para, digamos, escrever em um teclado? Geralmente, as pessoas só mostram um desses três fatores, mas a mão definitiva precisa ter os três. Atualmente, a tecnologia hidráulica é a única que pode alcançar os três", destacou Gildert.

"Acredito que o que construímos é o último. A melhor mão robótica do mundo. Mas provavelmente também há muitas pesquisas que você pode fazer com uma mão mais simples."