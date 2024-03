Dragon Ball teve um primeiro viajante do tempo antes de Trunks

O quarto arco de Dragon Ball Z começa com a introdução das viagens no tempo. Um guerreiro do futuro chegou à linha temporal que conhecemos para alertar a família Z sobre as ameaças de um par de androides da Patrulha Vermelha que acabarão com a vida de quase todos os lutadores da série.

Trata-se de Trunks, o único saiyajin e Guerreiro Z sobrevivente do futuro, que viajou em uma máquina do tempo construída por Bulma, após a morte de Gohan.

Máquina do tempo de Trunks Dragon Ball

Foi a primeira viagem no tempo que vimos, mas não a primeira que ocorreu nas linhas multiversais de Dragon Ball.

De acordo com a resenha do IGN Latam, Dragon Ball Super revela que a primeira viagem no tempo foi feita no Universo 12 por um sujeito que até agora permanece desconhecido. Este universo possui tecnologia avançada e alguém muito à frente de Bulma conseguiu realizar a viagem primeiro.

O fato é conhecido no arco de Goku Black, quando Gowasu, o Supremo Kaiohshin do Universo 10, mostra a caixa que contém os seis anéis do tempo.

Vamos lembrar que há um de prata e cinco de cor verde. O primeiro mencionado é a representação da linha do tempo original e os outros são universos alternativos criados por viajantes onde o curso da história foi alterado.

Dragon Ball Super Máquina do tempo

As viagens de Trunks geraram quatro linhas temporais alternativas e há cinco anéis.

A original é aquela em que Goku morre de uma doença. O primeiro anel verde corresponde à linha do tempo que estamos vendo no mangá e no anime, e os outros restantes são os alterados por Cell, que matou Trunks para viajar para o passado e encontrar os androides 17 e 18.

Então, temos um par de anéis de linhas que não conhecemos, que ocorreram antes de Trunks e ainda não nos contaram.