Como nascem os planetas? O telescópio James Webb já teria encontrado uma resposta

Desde o seu lançamento para o espaço, o telescópio espacial James Webb (JWST) não parou de compartilhar imagens e descobertas sem precedentes.

JWST fez isso de novo, abrindo um novo capítulo na compreensão da formação planetária. Como? Capturando pela primeira vez a dispersão de gás em um disco de formação planetária avançada.

A descoberta foi publicada na revista Astronomical Journal e liderada por uma equipe de pesquisadores da Universidade do Arizona e do Instituto SETI.

Imagens do telescópio James Webb Nascimento dos planetas (Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/NASA, ESA, CSA, STScI, and The E)

A nova descoberta do James Webb

Dirigido por Naman Baja da Universidade do Arizona e pela Dra. Uma Gorti do Instituto SETI, este estudo focou sua análise nos ventos do disco que rodeia a estrela TCha, dispersando ativamente seu conteúdo de gás ao longo de um raio de cerca de 30 unidades astronômicas.

Esta é a primeira vez que imagens de gás se dispersando em um disco de formação de planetas são detectadas, graças à detecção de gases nobres como o néon e o argônio.

Além disso, esta foi a primeira detecção de [Ne II], indicando que esses ventos se originariam em uma região extensa do disco.

De acordo com Naman Bajaj, esses ventos podem ser impulsionados por fótons estelares de alta energia ou por campos magnéticos associados ao disco.

E, portanto, este processo de dispersão de gás desempenharia um papel fundamental na determinação da composição e estrutura dos sistemas planetários, incluindo o nosso próprio Sistema Solar, que mostra uma predominância de objetos rochosos sobre os ricos em gás.

Neste contexto, o estudo aborda uma questão fundamental sobre o processo de formação planetária: o momento e a forma pela qual a maior parte do gás deixa o disco que rodeia a estrela jovem.

Durante a formação planetária, as partículas de poeira e gás se aglomeram para formar planetesimais, que eventualmente dão origem a planetas. A quantidade de material disponível e o tempo que este permanece no disco são fatores determinantes no tipo, tamanho e localização dos novos planetas.

Um segundo estudo, liderado pelo Dr. Andrew Sellek do Observatório de Leiden, complementou essas observações com simulações que sugerem que a dispersão de gás impulsionada por fótons estelares de alta energia pode explicar os dados observados.

Esta teoria, apoiada pela detecção simultânea das quatro linhas de gás pelo JWST, sugere que quantidades significativas de gás estariam se dispersando anualmente, equivalentes à massa da Lua.

Basicamente, uma nova perspectiva sobre o processo de formação planetária, que abre caminhos para uma melhor compreensão de como e quando os sistemas são criados no universo.