Ainda não conhece o Max? Veja as novidades de seu lançamento

Max, a plataforma de streaming lançada há alguns dias, possui 37.000 horas de programação - o dobro do que a HBO Max oferecia - e conta com uma ampla variedade de gêneros e formatos que podem ser encontrados em 17 categorias, desde séries de ficção, passando por filmes de super-heróis, documentários, animações e muito mais.

Entre os novos espaços que se somam estão Discovery, Discovery Home & Health, ID e Discovery Kids. Também oferece filmes de estúdios como Sony Pictures e NBC Universal, além de importantes premiações, torneios esportivos e produções originais locais.

A nova plataforma possui capacidade de personalização, o que tornará mais rápido encontrar o conteúdo desejado e permitirá isso nos cinco perfis que podem ser criados por conta.

"O lançamento do Max na América Latina abre novos caminhos de crescimento para a oferta multiplataforma da Warner Bros. Discovery, proporcionando ao público da região uma variedade de opções para desfrutar de seu conteúdo favorito", disse Fernando Medin, Presidente e Diretor Geral da Warner Bros. Discovery América Latina e US Hispanic.

Assinaturas

Os assinantes da HBO Max podem acessar o Max mantendo o preço e funcionalidades do seu plano atual por tempo limitado.

Aqueles que se inscreveram diretamente no HBO Max e têm a oferta de lançamento de 50%, faturada através do HBO Max, mantêm o desconto enquanto cumprirem os termos e condições dessa promoção.

Além disso, os assinantes da HBO Max podem manter seus perfis atuais, configurações e histórico de navegação, continuando sua jornada no Max de onde pararam.

Plataforma de Max en Latinoamérica

Em alguns casos, dependendo do dispositivo ou sistema operacional, o aplicativo da HBO Max será atualizado automaticamente, em outros casos, quando os usuários abrirem seu aplicativo da HBO Max, serão direcionados diretamente para o download do novo aplicativo ou precisarão baixá-lo na loja de aplicativos. Após baixar o aplicativo da Max, o HBO Max pode ser excluído do dispositivo.

As novidades do catálogo

Entre as novidades desta semana estão a estreia de "Aquaman e o reino perdido", "Robert Downey Jr: o carro dos seus sonhos" e "On the Road", apresentado por Jason Momoa.

Também há a série documental da Investigation Discovery (ID) "O curioso caso de Natalie Grace" e a nova série documental original argentina "Menem Junior, a morte do filho do presidente".

Max

Em anime, você pode assistir produções como "Naruto", "Fairy Tail", "Boruto", "Your Name" e "O Menino e a Fera", entre várias opções.

Além disso, há também as adaptações locais no Brasil e na América Latina de “Survivorman”; novos episódios das séries de animação infantil “Rey Mysterio vs La Oscuridad”, a estreia de “Franjito e Milena em busca da ciência”, uma nova temporada de “Mini Beat Power Rockers” e muito mais.

Tudo isso se somará a produções já disponíveis como “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, “The Last of Us”, “Succession” e “Euphoria”.