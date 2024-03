Steve Jobs se inspirou em um telefone da Samsung para projetar o primeiro iPhone

O primeiro iPhone desenvolvido pela Apple foi um produto inovador, mas não foi algo criado do nada que não tenha se inspirado em outros já existentes, tanto dentro da empresa de Steve Jobs quanto entre seus concorrentes.

O que vamos compartilhar hoje é um fragmento de história antiga. Com ampla circulação entre os fãs do Android, mais do que os da Apple, por uma simples razão: é a anedota de como Steve Jobs analisou um telefone móvel da Samsung para pensar em como projetar o iPhone.

iPhone Primeira geração Steve Jobs

Talvez alguns de nossos leitores não se lembrem. Mas em 2012, há mais de uma década, ambas as empresas estavam envolvidas em uma disputa judicial que envolvia o uso de várias patentes que foram infringidas para dar vida ao primeiro iPhone.

Foi nesse cenário de tribunal que alguns documentos internos da turma de Cupertino acabaram sendo tornados públicos, incluindo uma mensagem do próprio Jobs conectando tudo a um celular de seu principal concorrente.

A história de como Steve Jobs se inspirou em um celular pouco conhecido da Samsung

O ano era 2012 quando The Verge relatou uma reviravolta inesperada no caso judicial entre Apple e Samsung. A empresa sul-coreana havia apresentado um e-mail do cofundador da Apple, Steve Jobs, como evidência de que o design do iPhone foi inspirado em um de seus telefones de 2005.

O e-mail, escrito por Steve Jobs e enviado a Jony Ive, chefe de design da Apple, em 2005, inclui um link para o telefone Samsung SGH-E910 e a frase "Esta pode ser nossa resposta". O SGH-E910, projetado em colaboração com a Bang & Olufsen, apresentava um teclado numérico circular que, segundo relatos, inspirou a Apple a considerar um design semelhante para o iPod.

Imagem: The Verge | Steve Jobs se inspirou em um Samsung para fazer o iPhone

"Esta pode ser a nossa resposta", escreveu Jobs no e-mail, acrescentando que as teclas deveriam ser orientadas como um relógio para facilitar a leitura. Jobs também criticou a Samsung pela orientação das letras no SGH-E910.

O telefone pode ser visto na imagem de capa que inicia este artigo e, como podemos ver, pelo menos, ele incorpora vários elementos que nos remetem ao primeiro modelo do iPod, não tanto ao iPhone de primeira geração.

Embora o iPhone não tenha sido lançado com um teclado circular, o e-mail de Jobs demonstra que a Samsung, pelo menos, influenciou as primeiras ideias de design da equipe da Apple.

Embora o design final do iPhone tenha se distanciado consideravelmente de qualquer telefone Samsung da época, a frase "Esta pode ser nossa resposta" usada por Jobs é bastante reveladora.

O caso legal também se centrava em determinar a linha divisória entre se inspirar em designs existentes e copiar diretamente os concorrentes.

A resolução final acabou sendo um pouco esquecida no passado. Mas essa anedota de que Steve Jobs literalmente pediu que usassem como base um telefone da concorrência para começar a trabalhar no iPhone.