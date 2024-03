SpaceX de Elon Musk e Samsung enviam fotos tiradas do espaço para os usuários

Numa colaboração inovadora, Samsung e X, a rede social liderada por Elon Musk, uniram forças para oferecer aos usuários uma experiência única: fotografias da Terra capturadas do espaço utilizando o Galaxy S24, o mais recente smartphone da Samsung.

Para este projeto, a Samsung projetou quatro naves espaciais especiais em colaboração com a Sent into Space, um provedor de serviços no espaço próximo. Essas naves foram lançadas ao espaço por meio de balões estratosféricos cheios de hidrogênio, permitindo testar as capacidades da câmera do Galaxy S24 Ultra em um ambiente completamente novo.

O objetivo era capturar 150 imagens exclusivas de várias localizações dos Estados Unidos, como Las Vegas, o Grand Canyon, Sierra Nevada e Los Angeles, utilizando as capacidades de zoom do dispositivo.

Os utilizadores do X podem aceder a estas imagens interagindo com uma publicação da @SamsungMobileUS na rede social. Quanto mais interação tiverem, mais fotos poderão ver.

A montagem desta sessão de fotos espaciais foi possível graças a um esqueleto leve de fibra de carbono e a um computador de voo principal. Cada nave alcançou mais de 36.000 metros acima da Terra, capturando imagens ao longo de sua jornada pela estratosfera, antes de retornar à Terra usando paraquedas.

Embora a Samsung não tenha detalhado como X esteve envolvido no envio dos smartphones para o espaço, essa parceria destaca a qualidade da câmera do Galaxy S24 e oferece aos usuários da rede social uma experiência exclusiva além dos limites de nossa atmosfera terrestre.