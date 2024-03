O lançamento da missão Crew-8 da NASA e SpaceX em direção à ISS

A NASA e a SpaceX continuam pavimentando o caminho para as próximas missões tripuladas que viajarão para a Lua. Em um projeto mais próximo, ambas as organizações completaram com sucesso o lançamento da iniciativa Crew-8, que enviou dois astronautas da agência espacial americana e um cosmonauta russo para a Estação Espacial Internacional (ISS).

“A tripulação-7, aqui tripulação-8, estamos indo atrás de vocês. É hora da tripulação-8 assumir o posto na Estação Espacial Internacional”, disse pelo rádio o comandante da NASA Matthew Dominick aos controladores de lançamento logo antes da decolagem, apontando para a tripulação anterior que está atualmente a bordo da estação, conforme relatado pela CNN en Español.

Os tripulantes que acompanham Dominik nesta missão são Michael Barratt, piloto da NASA, a especialista Jeanette Epps e o cosmonauta da agência Roscosmos da Rússia, Alexander Grebenkin. A nave ligou os motores e partiu para o espaço às 22:53 horas do Centro Espacial Kennedy (Miami), neste domingo, 3 de março.

Crew-8

Crew-8

Houve uma pequena avaria em uma das escotilhas da nave espacial, mas a missão continuou apesar desta rachadura. Os responsáveis pela missão garantiram que isso não representasse nenhum problema e estavam certos.

Os astronautas ainda não chegaram. Estima-se que eles vão bater à porta da Estação Espacial Internacional na madrugada deste 5 de março, após viajarem cerca de 28 horas da superfície até a nave espacial da NASA. Esses quatro tripulantes passarão entre 6 e 7 meses em órbita da Terra.