A OpenAI trolla Elon Musk após o processar a empresa de IA

O escândalo entre Elon Musk e a empresa de Sam Altman, OpenAI, está esquentando. Os representantes executivos da empresa de inteligência artificial, criadora do ChatGPT, estão respondendo ao magnata sul-africano, que curiosamente é cofundador dessa iniciativa agora conhecida em todo o mundo.

Elon Musk processa a OpenAI e Sam Altman argumentando que a empresa se desviou de seu objetivo original de desenvolver IA segura e benéfica para a humanidade.

Ele diz que a OpenAI violou seu acordo original ao se associar com a Microsoft e adotar um modelo com fins lucrativos. De acordo com o diretor da SpaceX, essa mudança colocou em risco a segurança de longo prazo da IA e priorizou os lucros de curto prazo sobre o bem-estar da humanidade.

“OpenAI tornou-se uma empresa com fins lucrativos que busca obter lucros à custa da segurança de longo prazo da IA”, afirmou Musk em comunicado, conforme relatado pelo El País. “Esta ação judicial é necessária para proteger o futuro da IA e garantir que seja desenvolvida de forma responsável e segura”, acrescentou.

A trollagem da OpenAI a Elon Musk

De acordo com um relatório do The Verge, citado pela Computer Hoy, os executivos da OpenAI afirmam que "Elon Musk se arrepende de não ter permanecido na OpenAI".

O diretor de estratégia da empresa, Jason Know, enviou um comunicado aos seus funcionários, que claramente vazou para a imprensa, no qual ele diz que os comentários de Elon Musk não devem preocupá-los.

“Estas acusações não refletem a realidade do nosso trabalho ou missão”, disseram.