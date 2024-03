A Barbie terá seu próprio telefone oficial em parceria com a HMD, Mattel e Nokia

Barbie foi um dos maiores sucessos de bilheteria no cinema no ano passado de 2023, atualmente está conquistando vários prêmios e indicações, até mesmo no Oscar, mas parece que a história desta boneca não acabou, já que neste verão estreará seu primeiro telefone oficial de mãos dadas com a HMD.

Esta empresa da HMD Global é a licenciada da marca Nokia e confirmou através de um comunicado oficial que lançará uma série de dispositivos "originais" na Índia e em parte do mercado europeu, incluindo um peculiar telefone dobrável Barbie desenvolvido em colaboração com a Mattel.

Filme Barbie Sucesso de bilheteria (Agencias)

Há pouca informação oficial disponível e alguns dos dados são confusos, uma vez que a notícia foi divulgada juntamente com o anúncio do lançamento de uma nova variante do Nokia G42 5G no mercado indiano.

Mas aqui partilhamos e analisamos tudo o que está disponível para especular sobre a realidade deste lançamento e suas implicações.

Tudo o que sabemos sobre o telefone oficial da Barbie com HMD

De acordo com o site local do Financial Express, Ravi Kunwar, vice-presidente da HMD Global para a Índia e APAC, mencionou que "esperem uma grande linha de dispositivos adicionais em breve", sem entrar em detalhes específicos.

No entanto, o comunicado revelou que a empresa planeja lançar "uma linha de seus próprios dispositivos originais, incluindo o próximo Barbie Flip Phone em parceria com a Mattel".

Esta declaração em particular, juntamente com o que está marcado no site oficial da HMD com suas imagens ilustrativas, nos revela duas coisas: que se trata de um Flip Phone e que a empresa pretende lançá-lo globalmente neste verão de 2024.

Imagem: HMD | Desenvolvimento de um Celular da Barbie oficial

"No coração da Mattel estão o design e a inovação, e esta última colaboração é mais um passo nessa direção. O lançamento da Barbie x HMD promete ser um momento emocionante para os fãs da Barbie de todas as idades; estamos animados para ligar o interruptor e apresentá-lo ao mundo no Mobile World Congress."

São as palavras de Ruth Henriquez, Chefe de Produtos de Consumo, Publicações e LBE, Mattel EMEA, sobre esta colaboração.

Embora a HMD Global não tenha mostrado imagens ou detalhes técnicos do telefone dobrável Barbie, foi confirmado que ele estará focado na "desintoxicação digital", oferecendo uma alternativa aos smartphones tradicionais.

Filme Barbie

Esta postura que parece ser de marketing praticamente nos confirma de forma indireta que eles não apostariam em um smartphone com tela flexível, mas sim em algo mais retrô e limitado em suas funções.

A empresa também quis garantir aos seus fãs que continuará fabricando e vendendo telefones Nokia, inclusive antecipando o retorno de um dispositivo icônico em maio, que se espera que poderá ser outro remake de um clássico.

Assim que houver informações disponíveis que confirmem o design do smartphone, compartilharemos aqui no FayerWayer.