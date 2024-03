TikTok é a fonte de notícias preferida pela Geração Z

Custa acreditar para aqueles que conheceram a internet antes do surgimento das redes sociais, mas parece que até 2024 o TikTok se consolidou como a plataforma favorita para os internautas mais jovens, chegando ao ponto de que eles até preferem consumir notícias lá, mesmo que não seja um site confiável para isso.

No entanto, uma nova pesquisa revelou que os jovens da Geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, consomem notícias de maneira diferente das gerações anteriores.

Tiktok tem dominado as notícias Foto de greenwish _ en Pexels

Uma vez que, de acordo com o estudo, mais de 40% das pessoas entre 18 e 24 anos recebem notícias do TikTok pelo menos uma vez por dia, em comparação com apenas 19% que o fazem de um site confiável e rigoroso jornalisticamente, como a BBC.

Esta mudança no consumo de notícias tem importantes implicações para o futuro dos meios de comunicação. Assim como os potenciais riscos para a sociedade com a existência e uso desta plataforma na era da pós-verdade.

Por que os jovens da Geração Z preferem o TikTok para ver notícias em vez da BBC?

O relatório Falando com a nação: Como falar com a Grã-Bretanha moderna, realizado pela Charlesbye Strategy e Research Interactive, entrevistou mais de 8.000 pessoas para entender seus hábitos de consumo de notícias. Encontrando uma série de descobertas preocupantes.

Por exemplo, as pessoas de 18 a 24 anos são as que menos participam dos assuntos atuais. Sob uma dinâmica em que apenas um terço delas consome notícias de forma específica.

Por outro lado, as gerações mais velhas têm mais probabilidade de se manterem atualizadas, uma vez que quase 90% das pessoas com 55 anos ou mais consomem notícias sérias diariamente.

A televisão continua sendo a fonte de notícias mais confiável na Grã-Bretanha. No entanto, as redes sociais estão ganhando terreno rapidamente. Aqui estão outros dados preocupantes:

Tiktok | Foto: REUTERS BBC que se segure

• O Instagram (44%), o Facebook (33%) e o Twitter (24%) também são mais utilizados pela Geração Z do que a BBC.

• Apenas 33% dos jovens entre 18 e 24 anos lê, ouve ou assiste especificamente a meios de comunicação para se manterem atualizados sobre o que está acontecendo.

• Mais de dois terços dos britânicos dizem ler um jornal pelo menos uma vez por mês.

Lee Cain, fundador da Charlesbye Strategy e Research Interactive e ex-diretor de comunicações do No 10, afirma que essa tendência marca o início de uma "era midiática da pós-verdade".

Uma vez que a Geração Z obtém suas notícias de fontes fragmentadas e muitas vezes menos confiáveis, ela pode ser mais suscetível à desinformação e às notícias falsas.

TikTok, Instagram, Facebook e Twitter são agora as plataformas preferidas da Geração Z para se informar, superando as tradicionais como rádio, televisão e jornais.

Então talvez os meios de comunicação tradicionais tenham que se adaptar às novas formas de consumo de notícias se quiserem continuar sendo relevantes para a Geração Z.

Pode ser necessário criar conteúdo mais atraente e visual para as redes sociais, ou até mesmo estabelecer suas próprias plataformas para alcançar esse público.

A batalha pela atenção da Geração Z mal começou.