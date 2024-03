Pioneer 10: a nave que busca vida além da Terra completou 52 anos

Se falarmos de voos longos, o Pioneer 10 é uma das missões na liderança. Lançada em 2 de março de 1972 pela NASA, a sonda foi um marco por ser a primeira a atravessar o cinturão de asteroides e alcançar Júpiter, seu destino principal.

Depois de cumprir sua missão, a nave continuou sua viagem ao longo do Sistema Solar. Vários anos depois, seu último contato com a Terra foi registrado em 2003, quando estava a 12 bilhões de quilômetros de distância.

Pioneer 10 NASA (Sebastian Carrasco)

A Pioneer 10 completa 52 anos em órbita

De acordo com os especialistas, atualmente a nave está indo em direção a Aldebarán, a estrela mais brilhante da constelação de Touro, em uma viagem que durará aproximadamente 1.690.000 anos.

E embora tenha perdido contato com a Terra há mais de duas décadas, ainda é uma sonda relevante para a comunidade. A razão? Ela carrega uma mensagem interestelar dirigida a possíveis civilizações extraterrestres.

Mensagem de Carl Sagan aos extraterrestres Isto sou eu, lá eu habito (Bettmann/Bettmann Archive)

A bordo, ele carrega uma placa de alumínio anodizado em ouro, projetada para comunicar a origem da sonda e a existência da humanidade.

Esta placa, criada por Carl Sagan, Frank Drake e Linda Salzman Sagan, apresenta desenhos de um homem e uma mulher ao lado de um mapa da nossa localização no universo, baseado na posição de pulsares próximos.

Também inclui um diagrama do sistema solar que indica a rota inicial da Pioneer 10 e uma representação do spin de uma molécula de hidrogênio, o elemento mais abundante no cosmos, que deve servir como uma referência básica para qualquer civilização com conhecimentos científicos avançados.

Desta forma, se um dia a missão Pioneer 10 for encontrada por outras comunidades, elas devem saber que na Terra há vida que as espera. Será que vão conseguir? Apenas o tempo nos dará essa resposta.