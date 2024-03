O mistério dos buracos brancos: estamos prestes a descobrir as viagens no tempo?

Quando falamos sobre o espaço, todos já ouvimos dados sobre os famosos buracos negros. Mas de acordo com Einstein, poderiam existir regiões do espaço muito menos conhecidas e mais fascinantes: os buracos brancos.

Mas vamos um pouco mais atrás. Albert Einstein apresentou sua teoria geral da relatividade há mais de um século, sugerindo que a gravitação é um fenômeno geométrico.

Graças a isso, entendemos que a matéria, ao acumular-se em grandes quantidades, pode curvar o espaço-tempo, afetando assim o movimento das partículas e dos corpos celestes.

Se levamos esse fenômeno ao extremo, quando a matéria se compacta muito pode chegar a formar um buraco negro, um objeto astronômico do qual nem mesmo a luz pode escapar.

E quanto aos buracos brancos?

Por outro lado, podemos dizer que a teoria dos buracos brancos propõe um conceito muito mais complexo.

Estas seriam regiões do espaço-tempo que, em vez de capturar tudo ao seu redor, expulsariam matéria e luz para o exterior.

Basicamente, imagine o processo de formação de um buraco negro, mas ao contrário, onde o que era uma compactação extrema de matéria se expande repentinamente para fora.

Desta forma, a física por trás dos buracos brancos sugere que, embora gerem a mesma força gravitacional que os buracos negros, seu comportamento em relação ao horizonte de eventos seria diametralmente oposto: enquanto nada pode sair de um buraco negro, tudo pode emergir de um buraco branco.

Buraco branco Concepção artística

Um portal para o passado?

Dada a sua natureza inversa em comparação com os buracos negros, surge a pergunta: Os buracos brancos poderiam atuar como portais para o passado?

Enquanto um buraco negro representa um ponto sem retorno, um buraco branco, teoricamente, poderia ser a saída de um túnel onde emerge matéria e luz.

Se considerarmos o espaço-tempo como um tecido que pode se distorcer, a ideia de que um buraco branco possa funcionar como uma ponte para momentos anteriores não é totalmente absurda dentro do quadro teórico da relatividade geral.

Mas não se iluda. Os buracos brancos ainda permanecem como pura teoria, pois não sabemos se realmente existem.

Na verdade, se existissem, essas estruturas seriam extremamente instáveis, o que tornaria seu estudo ou até mesmo a mera detecção muito complicados e difíceis com a tecnologia atual.

Buracos negros vs. buracos brancos

Mesmo assim, temos todas as ferramentas teóricas para falar por horas sobre essos possíveis buracos brancos e seu contraste com os negros.

Nesse contexto, a pergunta mais frequente pode ser a mais óbvia: o que aconteceria se os buracos brancos colidissem com os negros?

E sim, a sua resposta - embora teórica - também é fascinante. Acontece que a massa combinada resultaria num buraco negro maior, pois acredita-se que o buraco negro "absorveria" o branco.

No entanto, dentro da natureza do tempo e do espaço, ainda cabem este tipo de teorias, nas quais conceitos como viajar para o passado poderiam ser possíveis.