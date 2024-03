NASA captura a explosão de várias estrelas ao mesmo tempo a 160 mil anos-luz de distância

A morte de uma estrela é um dos eventos mais surpreendentes da imensidão do Universo. A NASA, embora tenha registrado várias com seus observatórios (terrestres e espaciais), sempre foca especialmente quando descobre uma nova supernova, pois poderia revelar algum mistério oculto nos processos de formação planetária em outras galáxias.

Imagens recentes divulgadas pela NASA mostram como uma supernova a 160 mil anos-luz de distância parece, destacando-se por registrar a explosão de várias estrelas ao mesmo tempo.

“Este extenso conjunto de dados do Chandra sobre os restos de uma supernova conhecida como 30 Doradus B (30 Dor B) revela evidências de mais de uma explosão de supernova na história deste remanescente”, diz a NASA em seu portal, em telescópio Blanco uma publicação que inclui a imagem do evento estelar.

"As estruturas incomuns nos dados do Chandra não podem ser explicadas por uma única explosão. Essas imagens de 30 Dor B também mostram dados ópticos do no Chile e dados infravermelhos do Spitzer. Dados adicionais do Hubble destacam características nítidas na imagem", explicaram.

30 Doradus B. Crédito da imagem: Raios X: NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley; Óptico: NASA/STScI/HST; NASA/JPL/CalTech/SST; NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, N. Wolk, K. Arcand Supernova

30 Doradus B, também catalogada como NGC 2060, está localizada na Grande Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia satélite da Via Láctea localizada a cerca de 160.000 anos-luz da Terra.

Estima-se que a supernova que originou 30 Dor B ocorreu há cerca de 2.100 anos. O que vemos hoje é o remanescente de supernova (SNR), uma estrutura em expansão composta pelos restos da explosão estelar.

Cientistas explicam que esta supernova tem um diâmetro de 30 anos-luz. É composta por gás quente, poeira e partículas energéticas.